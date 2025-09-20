Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica de manera correcta la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es: (25² + 175 + 150) ÷ (380 ÷ 2) + (80 ÷ 2) - 100
A simple vista parece fácil, pero muchas personas se equivocan. ¿Podésresolver este ejercicio matemático en menos de 30 segundos y dar con la respuesta correcta?
Desafío matemático en menos de 30 segundos: (25² + 175 + 150) ÷ (380 ÷ 2) + (80 ÷ 2) - 100
Para llegar al resultado correcto es necesario aplicar la regla conocida como PEMDAS, que indica el orden de las operaciones: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 30 segundos. El resultado aparecerá al final de la nota. ¡Comienza el desafío ahora!
Paso 1: Resolver exponentes y paréntesis internos
25² = 625
Sumar dentro del primer paréntesis: 625 + 175 + 150 = 950
La expresión queda:
950 ÷ (380 ÷ 2) + (80 ÷ 2) - 100
Paso 2: Resolver divisiones dentro de los paréntesis
380 ÷ 2 = 190
80 ÷ 2 = 40
La expresión se simplifica a:
950 ÷ 190 + 40 - 100
Paso 3: División
950 ÷ 190 = 5
Ahora la expresión es:
5 + 40 - 100
Paso 4: Suma y resta final
5 + 40 = 45
45 - 100 =