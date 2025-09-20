En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío matemático
Hacks
No vale usar calculadora

Desafío matemático en menos de 30 segundos: (25² + 175 + 150) ÷ (380 ÷ 2) + (80 ÷ 2) - 100

A simple vista parece fácil, pero muchas personas se equivocan. ¿Podésresolver este ejercicio matemático en menos de 30 segundos y dar con la respuesta correcta?

Desafío matemático en menos de 30 segundos: (25² + 175 + 150) ÷ (380 ÷ 2) + (80 ÷ 2) - 100

Desafío matemático en menos de 30 segundos: (25² + 175 + 150) ÷ (380 ÷ 2) + (80 ÷ 2) - 100

Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica de manera correcta la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es: (25² + 175 + 150) ÷ (380 ÷ 2) + (80 ÷ 2) - 100

Leé también Desafío matemático: ¿cuánto es (27 + 50 ÷ 2) × (3 + 8) × (150 ÷ 3) - 60?
Desafío matemático: ¿cuánto es (27 + 50 ÷ 2) × (3 + 8) × (150 ÷ 3) - 60?

Para llegar al resultado correcto es necesario aplicar la regla conocida como PEMDAS, que indica el orden de las operaciones: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).

El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 30 segundos. El resultado aparecerá al final de la nota. ¡Comienza el desafío ahora!

Resolución del desafío matemático (25² + 175 + 150) ÷ (380 ÷ 2) + (80 ÷ 2) - 100

desafio-matematico-minuto

Paso 1: Resolver exponentes y paréntesis internos

  • 25² = 625

  • Sumar dentro del primer paréntesis: 625 + 175 + 150 = 950

La expresión queda:

950 ÷ (380 ÷ 2) + (80 ÷ 2) - 100

Paso 2: Resolver divisiones dentro de los paréntesis

  • 380 ÷ 2 = 190

  • 80 ÷ 2 = 40

La expresión se simplifica a:

950 ÷ 190 + 40 - 100

desafio matematico

Paso 3: División

  • 950 ÷ 190 = 5

Ahora la expresión es:

5 + 40 - 100

Paso 4: Suma y resta final

  • 5 + 40 = 45

  • 45 - 100 =

desafio-matematico

Resultado final: -55

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío matemático Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático en menos de un minuto: ¿cuánto es ( 50 + 100 ÷ 5 ) × (160 - 35) × (24 ÷ 2) + 82=?
Desafío matemático para resolver en menos de 20 segundos: 72 + 47 × 3 + (102 - 30) × (160 ÷ 2) - 110
Desafío visual de Los Simpson: encontrá a Maggie en 15 segundos

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar