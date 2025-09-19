Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica de manera correcta la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es: (194 + 166 ÷ 2) × (50 ÷ 5) - (24 ÷ 2) + 19
Aunque la cuenta parece sencilla, muchas personas cometen errores. ¿Podés resolverla en menos de 25 segundos y obtener el resultado correcto?
Desafío matemático en menos de 25 segundos: (194 + 166 ÷ 2) × (50 ÷ 5) - (24 ÷ 2) + 19=?
Para llegar al resultado correcto es necesario aplicar la regla conocida como PEMDAS, que indica el orden de las operaciones: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 25 segundos. El resultado aparecerá al final de la nota. ¡Comienza el desafío ahora!
Paso 1: Resolver divisiones dentro de los paréntesis
166 ÷ 2 = 83
50 ÷ 5 = 10
24 ÷ 2 = 12
Con esto, la expresión se transforma en:
(194 + 83) × 10 - 12 + 19
Paso 2: Resolver sumas dentro de los paréntesis
194 + 83 = 277
La expresión queda ahora:
277 × 10 - 12 + 19
Paso 3: Multiplicación
277 × 10 = 2.770
Paso 4: Sumar y restar los términos restantes
2.770 - 12 + 19 =
RESULTADO FINAL 2.777
Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental