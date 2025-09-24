Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica de manera correcta la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es: 14 × 30 + 720 × (10 + 50 ÷ 2)
El reto parece fácil, pero más de uno comete errores. ¿Podés calcularlo correctamente en menos de 20 segundos?
Desafío matemático para resolver en menos de 20 segundos 14 × 30 + 720 × (10 + 50 ÷ 2)
Para llegar al resultado correcto es necesario aplicar la regla conocida como PEMDAS, que indica el orden de las operaciones: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 20 segundos. El resultado aparecerá al final de la nota. ¡El desafío comienza ahora!
Paso a paso
Resolver la división dentro del paréntesis
(10 + 50 ÷ 2)
50 ÷ 2 = 25
Expresión parcial: 14 × 30 + 720 × (10 + 25)
Resolver la suma dentro del paréntesis
10 + 25 = 35
Expresión parcial: 14 × 30 + 720 × 35
Resolver las multiplicaciones
14 × 30 = 420
720 × 35 = 25,200
Expresión parcial: 420 + 25,200
Resolver la suma
420 + 25,200 =
Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.