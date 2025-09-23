En vivo Radio La Red
Trends
Desafío matemático
Sin usar la calculadora

Desafío matemático en menos de 20 segundos: (25 × 3 + 175) + 80 × (240 ÷ 3)

A simple vista parece fácil, pero muchas personas se equivocan. ¿Podés resolver este ejercicio matemático en menos de 20 segundos y dar con la respuesta correcta?

Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica de manera correcta la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es: (25 × 3 + 175) + 80 × (240 ÷ 3).

Para llegar al resultado correcto es necesario aplicar la regla conocida como PEMDAS, que indica el orden de las operaciones: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).

El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 20 segundos. El resultado aparecerá al final de la nota. ¡El desafío comienza ahora!

Resolución del ejercicio matemático 25 × 3 + 175) + 80 × (240 ÷ 3)

desafio matematico

Paso a paso

    • Resolver el primer paréntesis

      (25 × 3 + 175)

      25 × 3 = 75

      75 + 175 = 250

      Expresión parcial: 250 + 80 × (240 ÷ 3)

    • Resolver la división

      240 ÷ 3 = 80

      Expresión parcial: 250 + 80 × 80

    • Multiplicación antes de la suma

      80 × 80 = 6400

      Expresión parcial: 250 + 6400

    • Suma final

      250 + 6400 =

desafio-matematicojpg

Resultado final 6650

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.

