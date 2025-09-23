Desafío matemático en menos de 20 segundos: (25 × 3 + 175) + 80 × (240 ÷ 3).

Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica de manera correcta la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es: (25 × 3 + 175) + 80 × (240 ÷ 3).
A simple vista parece fácil, pero muchas personas se equivocan. ¿Podés resolver este ejercicio matemático en menos de 20 segundos y dar con la respuesta correcta?
Desafío matemático en menos de 20 segundos:
Para llegar al resultado correcto es necesario aplicar la regla conocida como PEMDAS, que indica el orden de las operaciones: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 20 segundos. El resultado aparecerá al final de la nota. ¡El desafío comienza ahora!
Paso a paso
Resolver el primer paréntesis
(25 × 3 + 175)
25 × 3 = 75
75 + 175 = 250
Expresión parcial: 250 + 80 × (240 ÷ 3)
Resolver la división
240 ÷ 3 = 80
Expresión parcial: 250 + 80 × 80
Multiplicación antes de la suma
80 × 80 = 6400
Expresión parcial: 250 + 6400
Suma final
250 + 6400 =
Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.