Trends
Desafío matemático
Hacks
Ejercicio

Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: ¿cuánto es (60 x 10 ÷ 6) + (6 x 6)?

Aunque la cuenta parece sencilla, muchas personas cometen errores. ¿Podés resolverla en menos de 15 segundos y obtener el resultado correcto?

La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 15 segundos: (60 × 10 ÷ 6) + (6 × 6)

El siguiente desafío matemático propone evaluar tu atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 15 segundos: (60 × 10 ÷ 6) + (6 × 6). Cronometro en marcha: ¡comenzó el desafío!

 Aplicar correctamente la jerarquía de operaciones es clave para resolver rápidamente expresiones matemáticas sin cometer errores.

Aunque parece sencilla, muchas personas cometen errores por no respetar el orden correcto de las operaciones, un principio fundamental en matemáticas que marca la diferencia entre un resultado correcto y uno equivocado.

El orden de las operaciones: la clave para no fallar

desafio matematico

Para resolver este tipo de expresiones se aplica la regla de jerarquía de operaciones:

  • Primero, se resuelven los paréntesis.

  • Dentro de los paréntesis, se realizan multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha.

  • Por último, se efectúan sumas y restas, también de izquierda a derecha.

No seguir este orden puede llevar a errores, incluso en ejercicios aparentemente simples.

Paso a paso: cómo resolver (60 x 10 ÷ 6) + (6 x 6)

desafio-matematico

  • Resolver los paréntesis:

    • (60 × 10 ÷ 6) = 600 ÷ 6 = 100

    • (6 × 6) = 36

  • Sumar los resultados:

    • 100 + 36 = 136

Resultado final: 136

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Además de entretener, este tipo de ejercicios ayuda a ejercitar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.

Un estudio de la Universidad de Princeton indica que la práctica regular de este tipo de problemas fortalece áreas del cerebro relacionadas con el razonamiento lógico y la toma de decisiones.

Por eso, incluso los desafíos más simples cumplen un rol importante como herramienta para mantener el pensamiento ágil y entrenado.

