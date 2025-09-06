Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: ¿cuánto es (60 x 10 ÷ 6) + (6 x 6)?

No seguir este orden puede llevar a errores, incluso en ejercicios aparentemente simples.

Paso a paso: cómo resolver (60 x 10 ÷ 6) + (6 x 6)

desafio-matematico

Resolver los paréntesis: (60 × 10 ÷ 6) = 600 ÷ 6 = 100 (6 × 6) = 36

Sumar los resultados: 100 + 36 = 136



Resultado final: 136

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Además de entretener, este tipo de ejercicios ayuda a ejercitar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.

Un estudio de la Universidad de Princeton indica que la práctica regular de este tipo de problemas fortalece áreas del cerebro relacionadas con el razonamiento lógico y la toma de decisiones.

Por eso, incluso los desafíos más simples cumplen un rol importante como herramienta para mantener el pensamiento ágil y entrenado.