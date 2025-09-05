Desafío matemático del día con dos posibles resultados: 1 + 2 = 3 2 + 3 = 10 3 + 4 = 21 5 + 6 = ¿?

3 + 4 = 21

5 + 6 = ?

A primera vista parece un error: las sumas no dan los resultados que aparecen. La clave está en descubrir la regla que se aplicó. Y en este caso, hay dos formas correctas de resolverlo, porque el patrón no está explícito y puede interpretarse de manera diferente, pero consistente.

Opción 1) Multiplicación con el primer número

En esta opción, cada resultado se obtiene sumando los dos números y multiplicando por el primer número del par:

1 + 2 = 3 → 3 × 1 = 3

2 + 3 = 5 → 5 × 2 = 10

3 + 4 = 7 → 7 × 3 = 21

5 + 6 = 11 → 11 × 5 = 55

Resultado final: 55

Opción 2 – Suma acumulativa usando el resultado anterior

Aquí cada resultado depende del resultado anterior, sumando la suma de los números actuales:

1 + 2 = 3

2 + 3 = 5 → 5 + 3 (resultado anterior) = 8

3 + 4 = 7 → 7 + 8 = 15

5 + 6 = 11 → 11 + 15 = 26

Resultado final: 26

Por qué hay dos resultados: 1 + 2 = 3 2 + 3 = 10 3 + 4 = 21 5 + 6 =

Los dos resultados son correctos porque cada patrón es coherente y consistente, aunque distinto:

La Opción 1 se centra en los números actuales usando multiplicación.

La Opción 2 depende del resultado anterior, sumando de manera acumulativa.

En contraste, en un cálculo tradicional, como 2 + 2 = 4, esto no sucede:

La suma tradicional tiene una única regla universal , que siempre da el mismo resultado.

No se puede aplicar un patrón alternativo, porque no hay margen de interpretación.

Cada operación es independiente y no depende de resultados previos.

Esto demuestra que los desafíos creativos permiten más de una interpretación consistente, mientras que las operaciones convencionales tienen una única solución correcta.

Beneficios de este tipo de ejercicios matemáticos