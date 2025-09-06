Colapinto superó a su compañero Gasly, pero no le alcanzó para pasar la Q1: largará 18° en Monza

Tras un inicio de fin de semana complicado, Colapinto completó su primera jornada con Alpine después de haber cedido su auto al estonio Paul Aron durante la FP1, lo que limitó su programa de trabajo a los 60 minutos de la FP2. A partir de los tiempos registrados, el joven de 22 años mostró una leve mejoría: finalizó 14° en la FP3, superando a su compañero de equipo Pierre Gasly en tiempo, pero sin lograr acceder a la Q2 en la clasificación.