Colapinto superó a su compañero Gasly, pero no le alcanzó para pasar la Q1: largará 18° en Monza

El piloto argentino Franco Colapinto tendrá que conformarse con la 18° posición en la grilla de partida del Gran Premio de Italia, que se disputará este domingo en el circuito de Monza, correspondiente a la fecha 16 del Mundial de Fórmula 1.
Franco Colapinto superó a su compañero de equipo Pierre Gasly en la clasificación, pero no logró avanzar a la Q2.
Tras un inicio de fin de semana complicado, Colapinto completó su primera jornada con Alpine después de haber cedido su auto al estonio Paul Aron durante la FP1, lo que limitó su programa de trabajo a los 60 minutos de la FP2. A partir de los tiempos registrados, el joven de 22 años mostró una leve mejoría: finalizó 14° en la FP3, superando a su compañero de equipo Pierre Gasly en tiempo, pero sin lograr acceder a la Q2 en la clasificación.
En la tanda de clasificación, Colapinto registró su mejor vuelta personal del fin de semana con 1:19.992, quedando apenas 0.155 por detrás del tiempo de corte establecido por Alex Albon, quien con Williams avanzó a la segunda fase al marcar 1:19.837. A pesar de superar a Gasly, cuyo mejor registro fue 1:20.103, ambos Alpine quedaron eliminados en la Q1, solo por delante del neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls).
La clasificación en Monza fue especialmente ajustada: entre el más rápido de la Q1, George Russell (1:19.414), y el último clasificado, Lawson (1:20.279), hubo una diferencia de apenas 0.865 segundos, lo que reflejó la paridad en los tiempos de los equipos en este circuito de alta velocidad.