Las autoridades eclesiásticas consideraron que el consenso alcanzado en el Congreso demuestra la capacidad de las instituciones para ofrecer respuestas concretas cuando las políticas públicas están orientadas a proteger la vida y la salud de las personas.

El pronunciamiento llegó apenas cuatro días después de que la Conferencia Episcopal Argentina difundiera una carta abierta dirigida a los senadores nacionales, en la que reclamaba el tratamiento urgente de la iniciativa. “No dejen morir este proyecto de ley”, habían advertido los obispos ante la posibilidad de que la propuesta perdiera estado parlamentario.

En aquella oportunidad, la Iglesia había expresado su preocupación por las consecuencias de las apuestas online entre los menores de edad, entre ellas el endeudamiento, el deterioro de los vínculos familiares, las conductas adictivas y los problemas de salud mental.

El reclamo también había recibido el respaldo de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), que solicitó a los senadores que priorizaran el tratamiento de la normativa.

El mensaje del papa León XIV que recordó la Iglesia tras la sanción de la ley

En su comunicado, la Pastoral Social vinculó la aprobación de la legislación con los mensajes del papa León XIV sobre la necesidad de proteger la dignidad humana frente a los intereses económicos.

En particular, recuperó un fragmento de la encíclica Magnifica Humanitas, en la que el Pontífice plantea que el desarrollo integral de las personas debe prevalecer sobre las actividades económicas que puedan afectar su libertad.

La Comisión Episcopal también recordó el llamado del Papa durante su reciente visita a la Argentina para fortalecer los vínculos comunitarios y proteger a los jóvenes frente a las promesas de dinero fácil.

Si bien celebró la decisión del Congreso, la Iglesia remarcó que la sanción de la ley constituye apenas una etapa dentro de un proceso más amplio de prevención y concientización.

En ese sentido, consideró fundamental continuar con el trabajo de acompañamiento en los hogares, las escuelas y las distintas comunidades.

Ley contra la ludopatía: qué establece la normativa aprobada por el Senado

La legislación introduce una serie de restricciones destinadas a prevenir las conductas adictivas, regular la promoción de las apuestas online y reforzar los mecanismos de protección de los menores de edad.

Entre sus principales disposiciones se destacan:

Prohibición del acceso de menores de 18 años a las plataformas de apuestas online.

Prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de apuestas en televisión, radio, redes sociales y plataformas digitales.

Restricciones a la participación de influencers, celebridades y figuras públicas en campañas de promoción de juegos de azar online.

Prohibición de los patrocinios de casas de apuestas en eventos deportivos, estadios y camisetas de clubes.

Implementación de mecanismos de verificación biométrica de identidad para impedir el acceso de menores.

Prohibición de los bonos de bienvenida, recompensas y otros beneficios destinados a incentivar las apuestas.

Medidas de prevención, concientización y asistencia para las personas afectadas por la ludopatía.

Uno de los aspectos de mayor impacto será la prohibición de la publicidad de las plataformas de apuestas en el ámbito deportivo, donde numerosas empresas del sector mantienen acuerdos comerciales con clubes de fútbol.

Patricia Bullrich propuso llamar “León XIV” a la ley contra la ludopatía

La aprobación de la normativa generó repercusiones entre dirigentes del oficialismo y de la oposición. Durante el debate parlamentario, la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich hizo referencia al compromiso del pontífice con la protección de los jóvenes y propuso identificar la nueva legislación con el nombre del Papa.

“Una buena manera de encontrarnos todos me parece llamar a esta ley León XIV”, expresó la legisladora antes de la votación.

Tras la sanción, Bullrich destacó la importancia de brindar herramientas de prevención y acompañamiento a las familias afectadas por las apuestas problemáticas.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, también manifestó su satisfacción por la aprobación unánime de la iniciativa.

Desde la oposición, los diputados Victoria Tolosa Paz, Juan Grabois y Maximiliano Ferraro celebraron las restricciones publicitarias y la incorporación de mecanismos destinados a proteger a niños y adolescentes.

Qué falta para la implementación de la ley contra la ludopatía

Con la sanción definitiva del Congreso, la normativa quedó en condiciones de ser promulgada por el Poder Ejecutivo.

La legislación contempla un plazo de 120 días para su reglamentación, instancia en la que deberán precisarse los mecanismos para implementar las restricciones y los controles previstos.

La Comisión Episcopal de Pastoral Social insistió en que el avance legislativo deberá estar acompañado por un compromiso sostenido de las familias, las instituciones educativas y las organizaciones comunitarias.