En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Juego

Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Banner Seguinos en google DESK
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 8 × (18 + 7) - 6 × (40 - 15) + 28.

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero no todos logran resolverla
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿resolvés bien esta cuenta?

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

18 + 7 = 25 | 40 - 15 = 25

La expresión queda así: 8 × 25 - 6 × 25 + 28

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

8 × 25 = 200 | 6 × 25 = 150

La expresión queda así: 200 - 150 + 28

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

200 - 150 = 50 |

50 + 28 = (?)

Resultado final: 78

El error más común en este reto es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En realidad, los paréntesis marcan el primer movimiento y las multiplicaciones vienen después. Por eso estos juegos son una forma simple y entretenida de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo resolvés?
Desafío matemático: pocos logran resolverlo en cuestión de segundos
Desafío matemático: muchos cometen un error frecuente y no llegan al resultado correcto

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar