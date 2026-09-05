Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 8 × (18 + 7) - 6 × (40 - 15) + 28.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 8 × (18 + 7) - 6 × (40 - 15) + 28.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
18 + 7 = 25 | 40 - 15 = 25
La expresión queda así: 8 × 25 - 6 × 25 + 28
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
8 × 25 = 200 | 6 × 25 = 150
La expresión queda así: 200 - 150 + 28
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
200 - 150 = 50 |
50 + 28 = (?)
El error más común en este reto es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En realidad, los paréntesis marcan el primer movimiento y las multiplicaciones vienen después. Por eso estos juegos son una forma simple y entretenida de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles.