Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

18 + 7 = 25 | 40 - 15 = 25

La expresión queda así: 8 × 25 - 6 × 25 + 28

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

8 × 25 = 200 | 6 × 25 = 150

La expresión queda así: 200 - 150 + 28

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

200 - 150 = 50 |

50 + 28 = (?)

Resultado final: 78

El error más común en este reto es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En realidad, los paréntesis marcan el primer movimiento y las multiplicaciones vienen después. Por eso estos juegos son una forma simple y entretenida de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles.