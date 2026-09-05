Desafío matemático: la cuenta que pone a prueba a los más inteligentes

18 + 7 = 25

La expresión queda así: 18 × 8 + 12 + 7 - 25 + 22

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

18 × 8 = 144

La expresión queda así: 144 + 12 + 7 - 25 + 22

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

144 + 12 = 156 |

156 + 7 = 163 |

163 - 25 = 138 |

138 + 22 = (?)

Resultado final: 160

El error más común en este tipo de reto es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, más que velocidad pura, este juego premia la pausa justa: mirar bien, ordenar los pasos y recién ahí calcular. Practicar cuentas así ayuda a reforzar la concentración, la memoria de trabajo y la agilidad mental de una manera simple y entretenida.