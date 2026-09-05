Desafío matemático: la cuenta que pone a prueba a los más inteligentes

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 × 8 + 12 + 7 - (18 + 7) + 22.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 × 8 + 12 + 7 - (18 + 7) + 22.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
18 + 7 = 25
La expresión queda así: 18 × 8 + 12 + 7 - 25 + 22
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
18 × 8 = 144
La expresión queda así: 144 + 12 + 7 - 25 + 22
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
144 + 12 = 156 |
156 + 7 = 163 |
163 - 25 = 138 |
138 + 22 = (?)
El error más común en este tipo de reto es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, más que velocidad pura, este juego premia la pausa justa: mirar bien, ordenar los pasos y recién ahí calcular. Practicar cuentas así ayuda a reforzar la concentración, la memoria de trabajo y la agilidad mental de una manera simple y entretenida.