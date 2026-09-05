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Desafío PEMDAS

Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero no todos logran resolverla

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 14 × 5 + 9 + 23 - (12 + 7) + 44.

Leé también Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

12 + 7 = 19

La expresión queda así: 14 × 5 + 9 + 23 - 19 + 44

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

14 × 5 = 70

La expresión queda así: 70 + 9 + 23 - 19 + 44

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

70 + 9 = 79 |

79 + 23 = 102 |

102 - 19 = 83 |

83 + 44 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: el desafío está en una decisión clave

Resultado final: 127

El error común en este tipo de juego es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y avanzar sin mirar paréntesis ni multiplicaciones. Practicar con desafíos de este estilo ayuda a entrenar la concentración, agilizar el cálculo mental y reforzar una regla básica que aparece en muchas operaciones cotidianas.

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