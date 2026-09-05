Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero no todos logran resolverla

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 14 × 5 + 9 + 23 - (12 + 7) + 44.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 14 × 5 + 9 + 23 - (12 + 7) + 44.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
12 + 7 = 19
La expresión queda así: 14 × 5 + 9 + 23 - 19 + 44
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
14 × 5 = 70
La expresión queda así: 70 + 9 + 23 - 19 + 44
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
70 + 9 = 79 |
79 + 23 = 102 |
102 - 19 = 83 |
83 + 44 = (?)
El error común en este tipo de juego es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y avanzar sin mirar paréntesis ni multiplicaciones. Practicar con desafíos de este estilo ayuda a entrenar la concentración, agilizar el cálculo mental y reforzar una regla básica que aparece en muchas operaciones cotidianas.