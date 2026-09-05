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El emotivo recuerdo de Cris Morena a Romina Yan en el día que hubiese cumplido 52 años: "Siempre estarás..."

Este sábado Cris Morena volvió a emocionar a todos con un sentido homenaje a su hija en el día que hubiese cumplido 52 años. Mirá.

5 sept 2026, 15:34
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Como sucede cada 5 de septiembre, Cris Morena volvió a recordar a su hija, Romina Yan, con un mensaje cargado de emoción. Este sábado, la productora utilizó sus redes sociales para homenajear a la actriz en una fecha especialmente significativa: el día en que habría cumplido 52 años.

A través de su cuenta de Instagram, Cris compartió un extenso carrusel compuesto por fotografías y videos que recorren distintos momentos de la vida de Romina. En las imágenes aparecen recuerdos familiares y escenas que permiten reconstruir parte de la historia de la querida actriz.

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Entre las postales elegidas se encuentran fotografías de Romina Yan junto a su madre, su padre, Gustavo Yankelevich, y su hermano, Tomás. También hay imágenes junto a sus hijos, Azul, Franco y Valentín, además de distintos registros de su carrera artística.

La publicación incluyó, además, escenas de Chiquititas y de PlayHouse Disney, donde la actriz compartió momentos junto a Topa. De esta manera, Cris Morena reunió recuerdos personales y profesionales para mantener viva la memoria de su hija en una fecha tan especial.

Pero las imágenes no fueron el único contenido con el que la productora homenajeó a Romina. El carrusel estuvo acompañado por un sentido poema que escribió especialmente para ella.

“Un día llegaste Romina. Fresias y Jazmines nacen de la tierra. Un ángel vestido de gris cenicienta”, expresó Cris Morena al comenzar sus palabras.

Luego, continuó con una descripción profundamente emotiva de su hija: “Tus ojos que miran tan hondo, que llegan al alma dibujando estrellas. Tus manos tan suaves que sanan las penas, rodean de calma todas las tristezas”.

En otro tramo de la publicación, la productora dejó en claro que el recuerdo de Romina Yan permanece presente de manera constante en su vida. “Estás en mi corazón cada segundo de mi vida”, escribió.

Además, Cris destacó el lugar que su hija ocupa para ella y expresó: “Sos mi guía, mi faro y mi luz. Sos la presencia de nuestra ausencia, como dice Azul… Y somos lo que soñamos, como siempre nos decíamos vos y yo”.

Finalmente, la productora cerró el homenaje con una frase que sintetizó todo el amor que siente por su hija y la emoción de esta fecha: “¡Feliz cumpleaños hijita bella! Estás y siempre estarás en mí…”.

Así, una vez más, Cris Morena eligió recordar a Romina Yan a través de fotografías, videos y palabras llenas de amor, en el día en que la actriz habría celebrado sus 52 años.

Cómo, cuándo y de qué murió Romina Yan, la hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich

Romina Yan falleció el 28 de septiembre de 2010, a los 36 años, por un paro cardiorrespiratorio no traumático derivado de un aneurisma. La actriz, hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, ingresó sin signos vitales al Hospital Central de San Isidro y, tras 50 minutos de reanimación, se declaró su muerte a las 17:20.

Esa tarde, Romina había entrenado en un gimnasio desde el mediodía. Al salir, se desvaneció en la vía pública en la zona de San Isidro. Fue trasladada de urgencia, pero los médicos no pudieron revertir el cuadro. La carátula forense fue “paro cardiorrespiratorio no traumático” y la autopsia descartó lesiones por golpes o accidentes.

Nacida el 5 de septiembre de 1974, Romina era una de las figuras más queridas del entretenimiento infantil y juvenil. Debutó en Jugate conmigo y se consagró con Chiquititas, donde también conoció a su esposo, Darío Giordano. Al momento de su muerte, era madre de tres hijos —Franco, Valentín y Azul— y preparaba su regreso a la pantalla.

Su partida dejó una huella imborrable en el espectáculo argentino y en la familia Yankelevich-Morena, que cada año la recuerda en fechas clave con mensajes cargados de emoción.

     

 

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