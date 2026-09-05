El emotivo recuerdo de Cris Morena a Romina Yan en el día que hubiese cumplido 52 años: "Siempre estarás..."

Pero las imágenes no fueron el único contenido con el que la productora homenajeó a Romina. El carrusel estuvo acompañado por un sentido poema que escribió especialmente para ella.

“Un día llegaste Romina. Fresias y Jazmines nacen de la tierra. Un ángel vestido de gris cenicienta”, expresó Cris Morena al comenzar sus palabras.

Luego, continuó con una descripción profundamente emotiva de su hija: “Tus ojos que miran tan hondo, que llegan al alma dibujando estrellas. Tus manos tan suaves que sanan las penas, rodean de calma todas las tristezas”.

En otro tramo de la publicación, la productora dejó en claro que el recuerdo de Romina Yan permanece presente de manera constante en su vida. “Estás en mi corazón cada segundo de mi vida”, escribió.

Además, Cris destacó el lugar que su hija ocupa para ella y expresó: “Sos mi guía, mi faro y mi luz. Sos la presencia de nuestra ausencia, como dice Azul… Y somos lo que soñamos, como siempre nos decíamos vos y yo”.

Finalmente, la productora cerró el homenaje con una frase que sintetizó todo el amor que siente por su hija y la emoción de esta fecha: “¡Feliz cumpleaños hijita bella! Estás y siempre estarás en mí…”.

Así, una vez más, Cris Morena eligió recordar a Romina Yan a través de fotografías, videos y palabras llenas de amor, en el día en que la actriz habría celebrado sus 52 años.

Cómo, cuándo y de qué murió Romina Yan, la hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich

Romina Yan falleció el 28 de septiembre de 2010, a los 36 años, por un paro cardiorrespiratorio no traumático derivado de un aneurisma. La actriz, hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, ingresó sin signos vitales al Hospital Central de San Isidro y, tras 50 minutos de reanimación, se declaró su muerte a las 17:20.

Esa tarde, Romina había entrenado en un gimnasio desde el mediodía. Al salir, se desvaneció en la vía pública en la zona de San Isidro. Fue trasladada de urgencia, pero los médicos no pudieron revertir el cuadro. La carátula forense fue “paro cardiorrespiratorio no traumático” y la autopsia descartó lesiones por golpes o accidentes.

Nacida el 5 de septiembre de 1974, Romina era una de las figuras más queridas del entretenimiento infantil y juvenil. Debutó en Jugate conmigo y se consagró con Chiquititas, donde también conoció a su esposo, Darío Giordano. Al momento de su muerte, era madre de tres hijos —Franco, Valentín y Azul— y preparaba su regreso a la pantalla.

Su partida dejó una huella imborrable en el espectáculo argentino y en la familia Yankelevich-Morena, que cada año la recuerda en fechas clave con mensajes cargados de emoción.