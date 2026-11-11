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Qué pasó entre la China Suárez y la hija de Wanda Nara: el fuerte cruce que habría enfurecido a Mauro Icardi

En medio del escándalo judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la hija mayor de la expareja sorprendió al contar cómo intervino la China Suárez durante la pelea en la casa de los sueños.

11 nov 2026, 08:48
Qué pasó entre la China Suárez y la hija de Wanda Nara: el fuerte cruce que habría enfurecido a Mauro Icardi

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La guerra judicial y mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un capítulo de extrema gravedad y dejó de ser solamente un escándalo del mundo del espectáculo. La disputa familiar llegó al terreno policial después del dramático episodio ocurrido el viernes pasado en la denominada "casa de los sueños", en Nordelta, donde la hija mayor de la expareja habría señalado a China Suárez como una de las protagonistas de una situación que terminó de desbordarse.

Todo comenzó durante la mañana del viernes 6, cuando el futbolista se presentó sorpresivamente en el colegio de sus hijas. Allí retiró a la mayor en medio de un examen y, a partir de ese momento, la situación fue empeorando. Desesperada, la nena comenzó a enviarle mensajes a su mamá para pedirle que fuera a buscarla. Horas después, el conflicto terminó en una fuerte discusión con forcejeos, insultos, tirones de pelo y empujones, que derivó en una denuncia por lesiones leves.

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En PrimiciasYa (América TV), Marina Calabró dio a conocer detalles del testimonio de la menor, de 11 años, y reveló qué papel habría tenido la actual pareja de Icardi durante el episodio.

De acuerdo con la declaración de la niña, el conflicto tomó otra dimensión cuando apareció Eugenia Suárez con la intención de contenerla y abrazarla. Sin embargo, la preadolescente rechazó ese acercamiento y cuestionó su intervención. Según relató la periodista, antes de ese momento su papá la había insultado y le había dicho que era “estúpida y mala hija”.

“Ahí aparece la China Suárez en el relato de la niña, que dice que la fue a abrazar y que se puso al lado de ella, y que ella como que no creyó en todo eso y le dijo algo así como: '¿Qué sabes lo que me pasa si vos no estabas? ¿Qué sabes? ¿Qué venís a opinar si no estuviste?”, contó Calabró.

La reacción de la menor habría provocado todavía más enojo en el futbolista. “Se pone más violento porque interpreta que la niña no trata bien a la China Suárez y se pone del lado de ella”, explicó la conductora.

Además, la hija de Wanda Nara describió cómo es su vínculo con la actriz y aseguró que suele defender a su papá y que “la trata de mentirosa”. Calabró evitó reproducir otro de los dichos de la nena por la gravedad de su contenido.

El episodio terminó con la menor saliendo descalza y angustiada de la mansión, mientras su mamá llegaba acompañada por Martín Migueles y la policía. En tanto, por disposición judicial, Icardi tiene prohibido acercarse a su hija durante al menos 45 días.

Cuál fue la tremenda frase de la China Suárez que habría encendido aún más el cruce con Wanda Nara

La guerra entre Wanda Nara y la China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena tras el escandaloso episodio que tuvo lugar el viernes pasado en Nordelta. En medio de la denuncia por presunta violencia infantil contra Mauro Icardi, se conocieron los supuestos insultos y las durísimas acusaciones que habrían intercambiado la conductora de MasterChef Celebrity y la actual pareja del futbolista durante un tenso cara a cara.

Los detalles del explosivo cruce fueron revelados por la periodista Naiara Vecchio, quien publicó en su cuenta de X (ex Twitter) una reconstrucción de lo que habría sucedido entre las dos mujeres. Según su versión, Wanda habría enfrentado a la actriz sin filtros y le habría lanzado fuertes cuestionamientos por su relación con el delantero.

“Arrastrada por plata, te bancás y das la cara por un violento, en unos años vas a ser vos. Es más digno que trabajes de cualquier cosa a que estés acá viendo cómo una nena sufre violencia, sucia”, habría sido uno de los primeros reproches de Nara.

Pero la discusión no habría terminado allí. De acuerdo con lo publicado por Vecchio, la conductora también habría apuntado contra la situación económica de Suárez y su vínculo con Icardi. “No hay mierda más grande que vos, que viste todo y mentís porque sos una zorra que no tiene dónde caerse muerta y te bancás esto por plata”, habría disparado.

Del otro lado, la China habría contestado con una contundente frase: “Tu película es una mierda”. Además, la periodista sostuvo que “Eugenia dio otra versión, contradiciendo a la nena en la calle”.

Otro dato que trascendió sobre el episodio fue que “la policía le pidió a la China que no se metiera”. Sin embargo, Wanda habría seguido con sus acusaciones y lanzado otro comentario lapidario: “Me mantengo sola y no me arrastro por un hombre que me dice moncha”.

Por otra parte, se conoció que Martín Migueles acompañó a Wanda hasta la propiedad de Mauro Icardi y que habría sido el primero en recibir el pedido de ayuda de la menor.

El escándalo se suma a la difusión del acta policial con la declaración de la hija de la expareja y los detalles del procedimiento realizado en Nordelta tras la denuncia contra el futbolista.

     

 

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