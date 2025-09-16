En vivo Radio La Red
Desafío visual en 10 segundos: encontrá las 5 letras que se esconden entre las "X"

Poné a prueba tu agudeza visual: en este desafío tenés solo 10 segundos para encontrar las cinco letras “Y” que se esconden entre las “X”.

El objetivo de este desafío visual es sencillo pero atrapante: encontrar las letras que se esconden entre una gran cantidad de “X”.

La imagen de este desafío está compuesta por más de 300 “X”, organizadas en 12 filas y 27 columnas. Entre ellas se ocultan cinco letras “Y”, idénticas en tamaño y color a las demás, lo que hace que encontrarlas sea mucho más difícil.

La resolución se encuentra al final de la nota. ¡El juego comienza ahora! Tenés 10 segundos.

Los retos visuales como este son ideales para ejercitar la mente, mejorar la concentración y entrenar el ojo para notar detalles que a simple vista pasan desapercibidos. Aunque puede parecer fácil, las imágenes suelen estar llenas de elementos juntos, lo que genera confusión y exige una mayor agudeza visual. La clave está en seguir la consigna y concentrarse sin recurrir a pistas externas.

Si lograste dar con las letras intrusas en menos de 10 segundos, ¡felicitaciones! Si no, habrá revancha en próximos juegos. Si todavía no las hallaste, las cinco “Y” están ubicadas de la siguiente manera:

  • Primera fila, columna nueve.

  • Cuarta fila, columna 25.

  • Séptima fila, columna 3,

  • Octava fila, columna 19.

  • Décima, columna 6.

