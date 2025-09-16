Desafío visual en 10 segundos: encontrá las 5 letras que se esconden entre las "X"

Los retos visuales como este son ideales para ejercitar la mente, mejorar la concentración y entrenar el ojo para notar detalles que a simple vista pasan desapercibidos. Aunque puede parecer fácil, las imágenes suelen estar llenas de elementos juntos, lo que genera confusión y exige una mayor agudeza visual. La clave está en seguir la consigna y concentrarse sin recurrir a pistas externas.

Si lograste dar con las letras intrusas en menos de 10 segundos, ¡felicitaciones! Si no, habrá revancha en próximos juegos. Si todavía no las hallaste, las cinco “Y” están ubicadas de la siguiente manera:

Primera fila, columna nueve.

Cuarta fila, columna 25.

Séptima fila, columna 3,

Octava fila, columna 19.

Décima, columna 6.