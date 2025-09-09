En vivo Radio La Red
Desafío visual: encontrá el número que se esconde en los círculos

Tenés solo 7 segundos para resolver este reto: hallar el número oculto. Poné a prueba tu concentración al máximo.

Los desafíos visuales se consolidan como una forma entretenida de ejercitar la mente y la observación. Aunque muchos parecen fáciles, la mayoría exige atención y rapidez para encontrar detalles que pasan desapercibidos.

Leé también Desafío visual: encontrá la letra intrusa que se esconde entre las "M"
El objetivo del juego es encontrar la letra intrusa entre las M.

En este reto, la consigna es encontrar el número oculto entre los círculos de la imagen en tan solo 7 segundos. La clave está en recorrer con atención cada rincón, examinar todos los círculos y no dejar pasar ningún detalle. Se recomienda usar un cronómetro para medir el tiempo exacto y comprobar tu rapidez. La solución la vas a encontrar al final de la nota. ¿Listo? ¡Ya empezó el desafío!”

Beneficios de los acertijos visuales

Resolver este tipo de juegos no solo es entretenido, también trae múltiples ventajas:

  • Mejora la concentración, al mantener la atención en una tarea puntual.

  • Desarrolla la observación, al entrenar la detección de detalles sutiles.

  • Estimula la memoria visual, reteniendo información clave.

  • Agiliza el pensamiento, favoreciendo la rapidez en la toma de decisiones.

  • Reduce el estrés, ofreciendo un momento de desconexión y diversión.

  • Favorece el aprendizaje, ya que se usan en ámbitos educativos para ejercitar la percepción y el pensamiento crítico.

Solución: ¿dónde está el número oculto"?

Si lograste identificar el número, ¡felicitaciones! Era el 22. Para quienes no lo encontraron, habrá revancha en próximos desafíos para poner a prueba la vista.

