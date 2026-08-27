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Milei volvió a hablar de morosidad y ratificó el rumbo del Gobierno: "Son argumentaciones para dividir a la sociedad"

El presidente habló ante alumnos de secundaria y presentó su visión sobre la ética como política de Estado. Cuestionó a sus adversarios y aseguró que no cederá ante las presiones para modificar el rumbo del Gobierno.

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Javier Milei cuestionó a sus adversarios y aseguró que no cederá ante las presiones para modificar el rumbo del Gobierno. (Foto: Presidencia)

Javier Milei cuestionó a sus adversarios y aseguró que no cederá ante las presiones para modificar el rumbo del Gobierno. (Foto: Presidencia)

El presidente Javier Milei defendió este jueves las políticas de su Gobierno y cuestionó las críticas vinculadas con el aumento de la morosidad, al sostener que sus adversarios utilizan ese tema para generar controversias y debilitar el respaldo a su administración. “Es siempre lo mismo. Son argumentaciones para dividir a la sociedad en mercados que generan controversia y achicando el conjunto sobre los que pueden adherir a la posición del Gobierno”, afirmó.

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El mandatario hizo esas declaraciones durante una charla ante estudiantes de cuarto y quinto año del Colegio ORT, en la sede Almagro, donde disertó sobre “Ética como política de Estado”. Durante el encuentro, además, explicó los principios que, según afirmó, sostienen las decisiones de su administración y ratificó que no está dispuesto a modificar su orientación frente a las críticas.

Javier Milei habló ante estudiantes de cuarto y quinto año del Colegio ORT, en la sede Almagro. (Foto: La Libertad Avanza)

Javier Milei habló ante estudiantes de cuarto y quinto año del Colegio ORT, en la sede Almagro. (Foto: La Libertad Avanza)

La morosidad, en el centro de las críticas que cuestionó Milei

Durante su exposición, el presidente ubicó la discusión sobre morosidad dentro de lo que definió como “mercados repugnantes” promovidos por sus críticos. Para respaldar su argumento, recordó los cuestionamientos que recibió durante la campaña electoral de 2023.

“Lo padecí en 2023, cuando decían que yo iba a vender órganos, promover la venta de armas en los kioscos de los colegios para que los chicos se maten en el recreo. No pasó eso”, señaló.

El presidente ratificó que no cambiará el rumbo

Milei también se refirió a las presiones que, según afirmó, recibió durante los últimos meses para flexibilizar sus decisiones: “En los últimos meses hemos tenido cierta presión para modificar el rumbo y ser más laxos”, sostuvo.

El mandatario rechazó la posibilidad de responder a sus adversarios utilizando las mismas herramientas que cuestiona y volvió a defender su concepción sobre la forma de enfrentar al populismo.

“Por más sucios que sean, eso no significa que nosotros tengamos que jugar sucio: al populismo no se le gana con más populismo, sino haciendo las cosas bien”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que “la demostración de la eficiencia en el sistema capitalista requiere de valores como la libertad, el principio de no lesión y el respeto de la vida, no robar, respetar los contratos”.

Qué valores reivindicó Milei

La exposición tuvo como eje la relación entre ética, valores y decisiones de política pública. Milei sostuvo que los principios que defiende su administración no están sujetos a negociación.

En ese marco, el presidente señaló que “la ética y la moral, el respeto por los derechos naturales, así como el coraje y la templanza para elegir el bien y bancarse las consecuencias”, constituyen principios fundamentales para definir políticas públicas.

También destacó la relación entre justicia y eficiencia: “Justicia y eficiencia son dos caras de la misma moneda”, sostuvo.

Milei también afirmó que “cuando las políticas están alineadas con estos valores, con lo material y lo espiritual, prosperan”.

El mandatario dio una charla ante estudiantes de cuarto y quinto año del Colegio ORT, en la sede Almagro, donde disertó sobre “Ética como política de Estado”. (Foto: Presidencia)

El mandatario dio una charla ante estudiantes de cuarto y quinto año del Colegio ORT, en la sede Almagro, donde disertó sobre “Ética como política de Estado”. (Foto: Presidencia)

Durante la charla, el mandatario explicó además el lugar que, según su visión, "los valores del judaísmo son determinantes en la construcción de las políticas públicas que implementa el Gobierno nacional”.

La definición formó parte de su exposición sobre “Ética como política de Estado”, en la que vinculó los principios éticos y morales con el funcionamiento de las instituciones y con las decisiones de su administración.

“No estamos dispuestos a negociar nuestros valores éticos y morales. Vamos a seguir haciendo lo que está bien y lo que es justo, sin ceder a los cantos de sirenas”, enfatizó.

En pocas palabras

  • Milei ratificó: Argumentaciones para dividir a la sociedad son usadas por adversarios.
  • Defensa de políticas: El Presidente negó que el aumento de la morosidad sea un fracaso de su gestión.
  • Ética como Estado: Javier Milei disertó ante alumnos sobre la importancia de los valores y principios en la política.
Resumen generado por Thinkindot AI
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