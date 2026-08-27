Los lapidarios mensajes contra la mamá de Tini Stoessel tras el conflicto familiar: "Chupándole la sangre"

El mensaje fue publicado meses antes de que trascendiera la actual disputa familiar y, en las últimas horas, algunos usuarios volvieron a poner el foco sobre aquellas palabras. A través de los comentarios, hubo seguidores que relacionaron la publicación con el conflicto económico que mantiene enfrentados a Tini y Alejandro.

“Devuélvanle la guita a Tini ”, escribió un usuario. Otro expresó: “ Devuelva lo que se robó, señora ”. También se repitió el reclamo "devuelvan la guita a Tini”.

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue todavía más directo: “¿La de trabajar no la sabían? ”.

Otros seguidores escribieron “free Tini" y “ Siempre voy a estar a tu lado. Chupándole la sangre ”, en referencia a las versiones sobre el manejo que la familia habría tenido sobre la carrera y las finanzas de la cantante.

Por qué la mamá de Tini Stoessel llamó a Yanina Latorre

El conflicto familiar que involucra a Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, sumó en las últimas horas un episodio inesperado que tuvo como protagonista a Yanina Latorre. En pleno vivo de SQP (América TV), la conductora recibió un llamado de Mariana Muzlera, madre de la cantante, que generó sorpresa en el estudio.

Todo ocurrió este miércoles 26 de agosto, mientras Latorre abordaba justamente el conflicto. La periodista atendió la comunicación al aire, aunque rápidamente le advirtió a la mujer que la conversación estaba siendo transmitida públicamente. Ante esa situación, decidió finalizar el contacto para preservar su intimidad, ya que se encontraba muy angustiada y afectada.

El llamado se produjo luego de que trascendieran detalles sobre una auditoría que la artista habría realizado sobre su patrimonio y sus cuentas, después de años en los que la administración de su economía estuvo en manos de su padre.

Horas más tarde, en LAM (América TV), Pepe Ochoa reveló cuál habría sido el verdadero motivo de la comunicación. En los minutos finales del programa conducido por Ángel de Brito, el panelista lanzó una contundente advertencia a su compañera: “Yanina, no la atiendas a la mamá de Tini porque te va a putear de arriba abajo. Estaba furiosa por lo que dijo en la radio”.

De esta manera, aseguró que el llamado habría estado motivado por el enojo de la madre de la cantante con las declaraciones de la periodista. Finalmente, resumió la situación con una contundente frase: “Mariana es brava y la llamaba para ponerla en vereda a Yanina”.