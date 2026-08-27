Trascendió cómo fue la tensa charla de Tini Stoessel y su papá sobre Rodrigo de Paul que desató el escándalo familiar

El patrimonio de Martina "Tini" Stoessel quedó bajo la lupa esta semana, cuando se filtraron los resultados de la auditoría que la cantante mandó a hacer sobre los manejos de su padre, y que arrojaron como resultado que Tini no es dueña de nada tras 15 años de trayectoria con éxito global. Como se sabe, el escándalo explotó cuando Tini quiso comprarse una mansión en Miami junto a Rodrigo de Paul, y al decirle su padre que no disponía de la suma necesaria, ella le planteó: "¿Dónde está mi plata?".