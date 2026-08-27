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Trascendió cómo fue la tensa charla de Tini Stoessel y su papá sobre Rodrigo de Paul que desató el escándalo familiar

En Puro Show contaron los detalles de la discusión que derivó en una auditoría sobre los manejos económicos del padre de Tini Stoessel, que reveló que no tiene nada a su nombre pese a haber facturado millones.

27 ago 2026, 16:26
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Trascendió cómo fue la tensa charla de Tini Stoessel y su papá sobre Rodrigo de Paul que desató el escándalo familiar

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El patrimonio de Martina "Tini" Stoessel quedó bajo la lupa esta semana, cuando se filtraron los resultados de la auditoría que la cantante mandó a hacer sobre los manejos de su padre, y que arrojaron como resultado que Tini no es dueña de nada tras 15 años de trayectoria con éxito global. Como se sabe, el escándalo explotó cuando Tini quiso comprarse una mansión en Miami junto a Rodrigo de Paul, y al decirle su padre que no disponía de la suma necesaria, ella le planteó: "¿Dónde está mi plata?".

Sin embargo, según reveló Fernanda Iglesias en Puro Show, el verdadero detonante fue otro: "Ella se molestó bastante cuando su papá le dijo 'tenés que hacer un contrato prenupcial'". La periodista explicó la cadena de hechos que llevó a la auditoría: "Pero, ¿qué pasa? Si vos querés hacer un contrato prenupcial, tenés que saber qué tenés para presentarlo. Entonces ella ahí dijo '¿qué tengo yo?'. Y ahí contrata esta auditoría". Fue en ese momento que Tini se dio de bruces con la realidad, al preguntarse qué podía poner en un contrato prenupcial si no sabía qué era suyo, y el resultado terminó siendo que no tiene nada a su nombre, pese a haber facturado alrededor de 74 millones de dólares.

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Iglesias también detalló cómo están conformadas las sociedades que gestionan la carrera de la cantante desde sus 14 años. La primera, llamada Tema Paxos, incluye a la madre y al padre de Tini, pero no a ella, y data de la época de Violetta, cuando todavía era menor de edad. Cuando pasó a formar parte de Disney y otros proyectos, se armó una segunda sociedad, QVT SRL, en la que tampoco figura Tini. Actualmente, según la periodista, se está utilizando A y A Talent SRL, en la cual Alejandro Stoessel se asocia con Aquiles Sojo, dueño de Ake Music Productions, la productora que lleva adelante el tour de Futttura.

Según remarcó Iglesias, no solo todo el dinero que ganó Tini en este tiempo fue a parar a cuentas de las que no tiene nada que ver, sino que además los contratos a futuro también estarían hechos a nombre de estas sociedades. Como dato adicional, se supo que Francisco Stoessel, hermano de la cantante, sería dueño de un boliche top en España y accionista importante de La Casa Streaming.

¿Por qué la mamá de Tini Stoessel llamó desesperada a Yanina Latorre??

En medio del escándalo familiar entre Tini Stoessel y su padre, Yanina Latorre recibió al aire de SQP un llamado inesperado de Mariana Muzlera, la mamá de la cantante, que la conductora cortó enseguida al advertirle que la conversación se estaba transmitiendo en vivo, y en el que la mujer se mostró muy angustiada; horas después, en LAM, Pepe Ochoa reveló que el verdadero motivo del llamado no era dar explicaciones sobre el conflicto sino el enojo de Muzlera por los dichos de Yanina en su programa de radio, donde había contado que los padres de Tini controlaban todos sus gastos, le daban una mensualidad acotada y hasta monitoreaban con alertas cada uso de su tarjeta de crédito.

     

 

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