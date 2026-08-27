Trascendió cómo fue la tensa charla de Tini Stoessel y su papá sobre Rodrigo de Paul que desató el escándalo familiar

¿Por qué la mamá de Tini Stoessel llamó desesperada a Yanina Latorre??

En medio del escándalo familiar entre Tini Stoessel y su padre, Yanina Latorre recibió al aire de SQP un llamado inesperado de Mariana Muzlera, la mamá de la cantante, que la conductora cortó enseguida al advertirle que la conversación se estaba transmitiendo en vivo, y en el que la mujer se mostró muy angustiada; horas después, en LAM, Pepe Ochoa reveló que el verdadero motivo del llamado no era dar explicaciones sobre el conflicto sino el enojo de Muzlera por los dichos de Yanina en su programa de radio, donde había contado que los padres de Tini controlaban todos sus gastos, le daban una mensualidad acotada y hasta monitoreaban con alertas cada uso de su tarjeta de crédito.