Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolver la cuenta?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 × 7) + 7 × 6 - (30 - 13) + 12.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 × 7) + 7 × 6 - (30 - 13) + 12.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
9 × 7 = 63 | 30 - 13 = 17
La expresión queda así: 63 + 7 × 6 - 17 + 12
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
7 × 6 = 42
La expresión queda así: 63 + 42 - 17 + 12
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
63 + 42 = 105 |
105 - 17 = 88 |
88 + 12 = (?)
La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, apurarse puede llevar a mezclar pasos y alterar toda la cuenta. Por eso, practicar con un Desafío Matemático como este ayuda a entrenar la concentración, reforzar el cálculo mental y convertir una operación cotidiana en un reto breve, entretenido y útil para mantener la mente activa.