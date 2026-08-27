Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolver la cuenta?

9 × 7 = 63 | 30 - 13 = 17

La expresión queda así: 63 + 7 × 6 - 17 + 12

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

7 × 6 = 42

La expresión queda así: 63 + 42 - 17 + 12

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

63 + 42 = 105 |

105 - 17 = 88 |

88 + 12 = (?)

Resultado final: 100

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, apurarse puede llevar a mezclar pasos y alterar toda la cuenta. Por eso, practicar con un Desafío Matemático como este ayuda a entrenar la concentración, reforzar el cálculo mental y convertir una operación cotidiana en un reto breve, entretenido y útil para mantener la mente activa.