"Desclasados": un periodista de la TV Pública criticó a los jugadores de Argentina por no ir a la Casa Rosada

La crítica fue realizada en el programa "Desiguales", en el que cuestionaban la decisión de los jugadores argentinos. El comentario lo hizo el periodista Nicolás Fiorentino y fue repudiado en las redes sociales.

“Hoy escuché muchas personas que no tienen nada que ver con el Frente de Todos (FdT) decir públicamente: ‘Che, a mí no me parecía mal que vayan, es la Casa de Gobierno, el Gobierno es de todos’”, dijo la conductora del programa, Luli Trujillo.

A lo que Fiorentino agregó: "Acá el análisis es otro: son jugadores a los que nosotros les pedimos que compitan a la más alta élite, en los clubes más importantes del mundo, y terminan siendo lo que yo dije antes”. Y agregó el comentario de la polémica. "Perdón por lo que voy a decir, tal vez es el momento más incómodo, porque en este momento son ídolos nacionales y populares, pero la gran mayoría de los futbolistas profesionales son unos desclasados", remarcó.

"Desclasados": el despectivo comentario de un periodista de la TV Pública