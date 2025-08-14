Descubrí cómo configurar WhatsApp para que tu celular pueda ganar más espacio del que imaginás.

En dispositivos Android, los archivos se guardan por defecto en la carpeta de WhatsApp dentro de la memoria interna. Si el teléfono admite tarjeta SD, algunos modelos permiten mover allí el contenido, liberando espacio en la memoria principal. En iPhone, las imágenes y videos pasan directamente a la app Fotos, lo que puede llenar rápidamente el almacenamiento si no se hace una limpieza periódica.

Es importante señalar que desactivar la descarga automática no elimina lo ya guardado. Los archivos existentes permanecerán en el dispositivo hasta que el usuario los elimine manualmente. La diferencia es que, desde ese momento, el celular dejará de recibir nuevo contenido sin autorización previa.

Cómo desactivar la descarga automática en Android

En Android, el proceso para configurar WhatsApp y controlar la memoria es el siguiente:

Abrir la aplicación.

Pulsar el ícono de Más opciones (tres puntos verticales en la esquina superior derecha).

(tres puntos verticales en la esquina superior derecha). Seleccionar Ajustes .

. Entrar en la sección Chats .

. Desactivar la opción Visibilidad de archivos multimedia.

Con este cambio, las fotos, videos y audios dejarán de guardarse automáticamente en la galería. Si en algún momento el usuario quiere restaurar el guardado automático, solo deberá volver a activar la opción.

Android también ofrece un ajuste más avanzado desde el menú Uso de datos y almacenamiento. Allí se puede decidir si los archivos se descargan solo con Wi-Fi, con datos móviles o nunca. Esta opción es ideal para quienes desean ahorrar datos y controlar el espacio ocupado.

Cómo desactivar la descarga automática en iOS

En iPhone, el procedimiento es similar y se puede aplicar de manera global o por chat:

Abrir WhatsApp .

. Ir a Configuración .

. Seleccionar Chats .

. Desactivar Guardar en Fotos.

Esto evitará que el contenido recibido se guarde en la aplicación Fotos de iOS. Si el usuario quiere reactivar la función, solo debe habilitarla nuevamente.

Una ventaja de iOS es que permite controlar el guardado de forma individual para cada conversación. Desde un chat específico, se toca el nombre del contacto o grupo, se busca la opción Guardar en Fotos y se elige entre: Siempre, Nunca o Por defecto (siguiendo la configuración global).

Beneficios de optimizar el almacenamiento en WhatsApp

Desactivar el guardado automático no solo libera espacio. También tiene otros beneficios:

Mayor velocidad del dispositivo : menos archivos almacenados significa un sistema más ágil.

: menos archivos almacenados significa un sistema más ágil. Ahorro de datos móviles : se evita descargar contenido innecesario cuando no hay Wi-Fi.

: se evita descargar contenido innecesario cuando no hay Wi-Fi. Control del contenido : el usuario decide qué guardar y qué eliminar.

: el usuario decide qué guardar y qué eliminar. Menos saturación visual: la galería se mantiene organizada y sin imágenes irrelevantes.

Revisión periódica de archivos en WhatsApp

Aunque se desactive la descarga automática, es recomendable revisar el almacenamiento de vez en cuando. WhatsApp tiene una herramienta interna para identificar los chats y archivos que ocupan más espacio.

Para acceder a ella en Android o iOS:

Abrir Ajustes .

. Ir a Almacenamiento y datos .

. Entrar en Administrar almacenamiento.

La aplicación mostrará los chats que más espacio utilizan y los archivos más pesados, con la opción de eliminarlos directamente.