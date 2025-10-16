Deuda en la tarjeta de crédito: qué hacer si no se puede pagar el mínimo

2. Contactar al banco y evaluar refinanciación o un préstamo personal

Hablar con la entidad permite explorar planes de pago más flexibles o refinanciación de la deuda. En algunos casos, también puede ser útil considerar un préstamo personal: aunque suele incluir tasas altas y cargos administrativos, generalmente resulta más económico que los intereses punitorios de la tarjeta.

3. Abonar más que el mínimo cada mes

Pagar solo el mínimo mantiene la tarjeta activa y evita la mora, pero la deuda tardará mucho más en liquidarse y seguirá acumulando intereses. Siempre que sea posible, es recomendable destinar el máximo disponible al pago mensual, ya que esto frena el crecimiento de la deuda, reduce los intereses acumulados y ayuda a recuperar el control financiero.

Préstamo personal: cuándo conviene y cuándo no

Conviene: cuando la tasa es más baja que la de la tarjeta, porque permite dividir la deuda en cuotas fijas y ahorrar intereses. También ayuda a organizar mejor el presupuesto y tener pagos previsibles.

No conviene: cuando la tasa es igual o más alta que la tarjeta, si hay costos adicionales que encarecen la operación o si no se tiene capacidad de pago suficiente, porque podría generar sobreendeudamiento.

Ejemplo práctico:

Si la tarjeta tiene $100.000 de deuda con un interés del 110% anual y un préstamo personal permite cubrir el mismo monto en 12 cuotas con un 70% anual, usar el préstamo resulta más conveniente: se pagan menos intereses totales y se evita que la deuda crezca de manera exponencial.