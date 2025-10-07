Día del Estudiante Solidario: la tragedia del 8 de octubre que dio origen a la fecha

ecos

A partir de 2007, el Ministerio de Educación de la Nación incorporó al calendario académico el Día del Estudiante Solidario, en homenaje a los alumnos y la docente que perdieron la vida en el accidente. Esto también buscó reforzar la lucha para que la Seguridad Vial sea una política de Estado y reafirmar que se trata de tragedias evitables.

De esa pérdida nació Conduciendo a Conciencia, una ONG creada por familiares y amigos de los fallecidos, con el objetivo de promover la educación vial y mantener vivo el espíritu solidario del Colegio Ecos.

La organización mantiene su legado a través de campañas y conciertos solidarios en todo el país. Este año, se realizará un evento con León Gieco y otros artistas en La Trastienda, en el barrio de San Telmo.

La recaudación del concierto se destinará a 14 escuelas rurales, que atienden a 1.800 alumnos y sus familias, así como a tres hospitales en distintas provincias del norte argentino, incluyendo Chaco, Salta, Jujuy y Santiago del Estero.