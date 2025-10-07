En vivo Radio La Red
INVESTIGACIÓN

La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a EE.UU., donde lo investigan por narcotráfico

Por haber contratado y pagarle 200.000 dólares a José Luis Espert, el economista debió bajarse de su candidatura electoral. Machado es requerido por la justicia de los Estados Unidos para juzgarlo por narcotraficante.

Fred Machado

Fred Machado, extraditado a los EE.UU. por decisión de la Corte Suprema (Foto: Archivo)
Leé también El circuito del dinero: de Machado a Espert, la ruta de la transferencia de los U$S200.000
La transferencia de Fran Machado que complica al diputado José Luis Espert. (Foto: A24.com)

Se lo detuvo cuando llegó a nuestro país en un vuelo con sus aviones. Los EE.UU. lo acusaron en 2020 por narcotráfico internacional, lavado de dinero y estafas multimillonarias. Ahora, resta cumplir el trámite con la Cancillería argentina para que se lo envíe a rendir cuentas a los Estados Unidos.

Fred Machado fue la persona por la que el diputado José Luis Espert protagonizó un escándalo en la antesala de las elecciones del próximo 26 de octubre. El dirigente social y candidato a diputado por el kirchnerismo, Juan Grabois, denunció que Espert cobró 200.000 dólares por un trabajo encargado por Machado.

Tras idas y venidas, Espert reconoció que cobró ese dinero. También se comprobaron 35 viajes con aviones de Machado, en cinco de ellos, estaba el personaje cuestionado que será extraditado.

La extradición a los Estados Unidos

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó en una acordada que es “procedente” la extradición a los Estados Unidos de Federico “Fred” Machado. El empresario está acusado de delitos sobre narcotráfico, lavado de dinero y estafa. En ese orden de la investigación también cayó el aporte de fondos no declarados para la campaña presidencial de 2019 del diputado nacional José Luis Espert.

En su momento, cuando la denuncia contra Espert iniciaba, la ministra Patricia Bullrich habló de viajes en aviones de Machado en un año anterior a que la justicia de los Estados Unidos pusiera el ojo sobre él.

Pero en el año 2020, la justicia de ese país oficializó la denuncia contra Machado, por esos delitos graves. Muchos de esos expedientes se conocieron al trascender la denuncia por la que, finalmente, José Luis Espert debió bajar su candidatura en primer lugar a diputado por la provincia de Buenos Aires.

La causa se originó en el estado de Texas. Por sus aviones. Como los que usó José Luis Espert. Esas máquinas servían para el tráfico ilegal cocaína desde Sudamérica hacia los Estados Unidos. La primera evidencia que tuvo Machado, de que los norteamericanos estaban muy cerca de él, fue que su mujer, socia con los aviones, fue acusada, juzgada y condenada.

Viaje a la Argentina y detención en espera

Entonces, Fred Machado aprovechó uno de sus viajes para dejar los Estados Unidos ante el temor de ser detenido. Pero cuando llegó a la Argentina fue detenido porque estaba el pedido internacional de captura.

A la espera de la decisión de la extradición, quedó bajo arresto domiciliario en Azul. El escándalo con el diputado Espert, debe haber influido, para que el máximo tribunal de justicia del país resolviera esta cuestión luego de bastante tiempo.

Ahora, la última palabra la tendrá el presidente Javier Milei. El trámite de la extradición le otorga el Poder Ejecutivo, al recibir la postura del Poder Judicial. Pero de todas maneras, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de entregar o no a la persona requerida por el otro estado. Parece improbable que no lo haga cuando Javier Milei se apresta a viajar para reunirse, una vez más con Donald Trump.

