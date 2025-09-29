Una mujer murió durante un salto en paracaídas en Miramar: quién era y cuál fue la fatal causa de la tragedia

La investigación quedó a cargo del fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, de la UFI Nº 11 de Mar del Plata, quien ordenó la autopsia para determinar la causa de muerte y dispuso el secuestro del arnés y la mochila de paracaídas para ser sometidos a peritajes técnicos que permitan establecer por qué no funcionó el equipo.

Desde el Aeroclub Miramar lamentaron lo ocurrido y acompañaron a familiares, allegados y compañeros de actividad. “El Aeroclub Miramar lamenta profundamente el trágico accidente ocurrido en las inmediaciones del aeródromo en el que perdió la vida una paracaidista. Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, allegados y compañeros de actividad”, expresaron en un comunicado.

Escritora y terapeuta: quién era la paracaidista que murió durante un salto en Miramar

Back era una figura muy querida en la comunidad de acompañantes terapéuticos y en el ámbito cultural marplatense. Además de su labor profesional, había recibido el año pasado un reconocimiento de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) de Mar del Plata por una de sus publicaciones.

“Lamentable suceso aleja a una querida colega. Nos queda el recuerdo de haber compartido su amistad, con esa risa franca que la caracterizaba”, escribieron desde la institución.

El dolor por su partida se multiplicó en redes sociales, donde colegas, pacientes y amigos dejaron mensajes de despedida. “Qué falta que nos vas a hacer Rosana Back. Te vamos a extrañar toda la vida. Gracias por amar a Mili todos estos años, por acompañar, por guiar sus pasos y crecer junto a ella. Que Dios te reciba en sus brazos, te fuiste muy pronto amiga”, escribió en Facebook la madre de una de sus pacientes.

Otra colega, que compartió proyectos literarios con ella, expresó: “Era un sol de persona, especializada en trastornos de autismo. En 2016 trabajé con ella en un libro y luego nos juntábamos a tomar café porque estaba trabajando en un poemario. No era una improvisada, hacía mucho que había empezado a practicar el salto. Se fue una persona maravillosa. Te mando un abrazo”.

La entidad Espacio AT, con la que trabajaba, también manifestó su pesar: “Con profundo dolor, el equipo de Espacio AT expresa sus más sinceras condolencias por la pérdida de nuestra colega, amiga y miembro de este equipo, Rosana Mabel Back. Rogamos una oración en su nombre por su eterno descanso y acompañamos respetuosamente a sus familiares y amigos. QEPD”.