Una mujer murió durante un salto en paracaídas en Miramar: quién era y cuál fue la fatal causa de la tragedia

Una tragedia conmueve a la comunidad de Miramar y Mar del Plata. Rosana Mabel Back, de 52 años, falleció este domingo después de que su paracaídas fallara tras saltar de un avión que sobrevolaba la zona de Miramar.
La víctima formaba parte de una asociación de paracaidismo de Mar del Plata. La Justicia comenzó la investigación y secuestró los equipamientos.
Una mujer murió durante un salto en paracaídas en Miramar
Back, que había nacido en San Ignacio, Misiones, y en los últimos años residía en Mar del Plata, era licenciada en Acompañamiento Terapéutico, especializada en autismo y Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD). Además de su trabajo en el área de salud mental, era escritora y paracaidista experimentada.
El accidente ocurrió pasada las 14, luego de que el grupo de deportistas despegara desde un campo ubicado sobre la ruta provincial 77, en el kilómetro 5, camino que une Miramar con Balcarce. Rosana saltó, pero su paracaídas no se abrió y cayó en picada. Su cuerpo fue hallado en un camino conocido como Los Jazmines.
La investigación quedó a cargo del fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, de la UFI Nº 11 de Mar del Plata, quien ordenó la autopsia para determinar la causa de muerte y dispuso el secuestro del arnés y la mochila de paracaídas para ser sometidos a peritajes técnicos que permitan establecer por qué no funcionó el equipo.
Desde el Aeroclub Miramar lamentaron lo ocurrido y acompañaron a familiares, allegados y compañeros de actividad. “El Aeroclub Miramar lamenta profundamente el trágico accidente ocurrido en las inmediaciones del aeródromo en el que perdió la vida una paracaidista. Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, allegados y compañeros de actividad”, expresaron en un comunicado.
Back era una figura muy querida en la comunidad de acompañantes terapéuticos y en el ámbito cultural marplatense. Además de su labor profesional, había recibido el año pasado un reconocimiento de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) de Mar del Plata por una de sus publicaciones.
“Lamentable suceso aleja a una querida colega. Nos queda el recuerdo de haber compartido su amistad, con esa risa franca que la caracterizaba”, escribieron desde la institución.
El dolor por su partida se multiplicó en redes sociales, donde colegas, pacientes y amigos dejaron mensajes de despedida. “Qué falta que nos vas a hacer Rosana Back. Te vamos a extrañar toda la vida. Gracias por amar a Mili todos estos años, por acompañar, por guiar sus pasos y crecer junto a ella. Que Dios te reciba en sus brazos, te fuiste muy pronto amiga”, escribió en Facebook la madre de una de sus pacientes.
Otra colega, que compartió proyectos literarios con ella, expresó: “Era un sol de persona, especializada en trastornos de autismo. En 2016 trabajé con ella en un libro y luego nos juntábamos a tomar café porque estaba trabajando en un poemario. No era una improvisada, hacía mucho que había empezado a practicar el salto. Se fue una persona maravillosa. Te mando un abrazo”.
La entidad Espacio AT, con la que trabajaba, también manifestó su pesar: “Con profundo dolor, el equipo de Espacio AT expresa sus más sinceras condolencias por la pérdida de nuestra colega, amiga y miembro de este equipo, Rosana Mabel Back. Rogamos una oración en su nombre por su eterno descanso y acompañamos respetuosamente a sus familiares y amigos. QEPD”.