NEUQUÉN

Desesperada búsqueda de una mujer trans que desapareció después de pedir licencia en su trabajo

Azul Mía Natasha Semeñenko, empleada estatal de 49 años, fue vista por última vez el miércoles 24 de septiembre, un día antes de su cumpleaños. La Policía halló su casa cerrada, con las hornallas encendidas y sus gatos solos

mercedes ninci conto los desgarradores detalles de la desaparicion de las tres amigas

Semeñenko, mujer trans, fue vista por última vez el miércoles 24, entre las 15 y las 15.30, cuando terminó su jornada laboral. Al día siguiente, día de su cumpleaños, tenía un turno médico al que asistió, y ese fue su último registro confirmado. El viernes 26 debía acudir a otra consulta y volver a su empleo, pero no apareció ni atendió el teléfono.

familiares-amigos-y-companeros-de-trabajo-de-semenenko-realizaron-una-movilizacion-dias-atras-pidiendo-por-su-aparicion-con-vida-foto-gentileza-juliana-calvo-VGJWHUXUKRB67BDEYXZU26BTXA

Es un comportamiento raro. Ella no falta y es muy responsable”, contó en declaraciones televisivas su compañera de trabajo Juliana Calvo, quien junto a otras colegas comenzó a buscarla. La denuncia por desaparición se radicó en la Comisaría 16 del barrio San Lorenzo.

Cuando la Policía ingresó a su vivienda —a la que se había mudado apenas dos meses antes— encontró un panorama inquietante: la puerta estaba cerrada con llave, las hornallas de la cocina encendidas desde hacía varios días, desorden en los ambientes y sus gatos abandonados. Los animales quedaron al cuidado de una vecina mientras se realizaban las primeras pericias.

Según el relato de dos vecinas, Azul habría sido vista el sábado por la noche, vestida con pantalón blanco ajustado, sweater negro corto, tacos y una cartera marrón. Sin embargo, no hay cámaras de seguridad en la zona que permitan corroborar ese testimonio. Tampoco se detectaron movimientos bancarios ni rastros de actividad en su celular desde el día de su cumpleaños.

Reclamo por la aparición de Semeñenko

Sus compañeras de trabajo se movilizaron por el barrio, repartieron volantes con su foto y pidieron colaboración para encontrarla. “Azul era muy reservada con su vida personal, pero si algo le pasaba, nos lo habría contado. En los días previos no notamos nada extraño en ella”, aseguró Calvo.

Azul Mía Natasha Semeñenko es una mujer trans de 1,73 metros de altura, de contextura delgada y tez blanca. Poco antes de su desaparición se tiñó el pelo de rojo, según describieron sus allegadas. La definen como una persona alegre, excéntrica y siempre dispuesta a saludar, con una energía que destacaba entre sus compañeras.

los-datos-personales-de-azul-semenenko-foto-gentileza-juliana-calvo-JO7A3JYHWVFP5GK3FQZLCTPPVU

La investigación quedó bajo la órbita de la Comisaría 2°, mientras la familia y las organizaciones que acompañan la búsqueda reclaman avances y acompañan los rastrillajes realizados por la Policía. Hasta el momento, no hay hipótesis firmes sobre su paradero.

Para este lunes a las 18, está convocada una movilización frente al Monumento a San Martín, en el centro de Neuquén, para exigir su aparición con vida. Cualquier información puede ser comunicada de forma anónima y gratuita al 101.

