Desesperada búsqueda de una mujer trans que desapareció después de pedir licencia en su trabajo

Según el relato de dos vecinas, Azul habría sido vista el sábado por la noche, vestida con pantalón blanco ajustado, sweater negro corto, tacos y una cartera marrón. Sin embargo, no hay cámaras de seguridad en la zona que permitan corroborar ese testimonio. Tampoco se detectaron movimientos bancarios ni rastros de actividad en su celular desde el día de su cumpleaños.

Reclamo por la aparición de Semeñenko

Sus compañeras de trabajo se movilizaron por el barrio, repartieron volantes con su foto y pidieron colaboración para encontrarla. “Azul era muy reservada con su vida personal, pero si algo le pasaba, nos lo habría contado. En los días previos no notamos nada extraño en ella”, aseguró Calvo.

Azul Mía Natasha Semeñenko es una mujer trans de 1,73 metros de altura, de contextura delgada y tez blanca. Poco antes de su desaparición se tiñó el pelo de rojo, según describieron sus allegadas. La definen como una persona alegre, excéntrica y siempre dispuesta a saludar, con una energía que destacaba entre sus compañeras.

La investigación quedó bajo la órbita de la Comisaría 2°, mientras la familia y las organizaciones que acompañan la búsqueda reclaman avances y acompañan los rastrillajes realizados por la Policía. Hasta el momento, no hay hipótesis firmes sobre su paradero.

Para este lunes a las 18, está convocada una movilización frente al Monumento a San Martín, en el centro de Neuquén, para exigir su aparición con vida. Cualquier información puede ser comunicada de forma anónima y gratuita al 101.