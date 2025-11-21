Se conoció quién es la mega figura que va a reemplazar a Marcelo Tinelli en Carnaval: "Mojada de oreja"
Marina Calabró confirmó el nombre de la mega figura que ocupará el lugar que dejó libre Marcelo Tinelli en Carnaval.
La salida de Marcelo Tinelli de Estamos de Paso continúa generando repercusiones dentro del universo del streaming, especialmente porque su renuncia coincidió con dos semanas en las que había sido reemplazado por José María Listorti. Ese movimiento inesperado dejó vacante un espacio que, según trascendió en las últimas horas, será ocupado por una figura de peso dentro del medio. La encargada de anticiparlo fue Marina Calabró, quien aportó detalles -en Lape Club Social (América TV)- sobre cómo se reordenará la programación y cuál será el rol de uno de los nombres más fuertes del ámbito digital.
En su análisis, Calabró remarcó con ironía la situación al señalar: “Al que habían corrido por Marce”. Acto seguido, dejó en claro quién ocupará el lugar que dejó Tinelli al afirmar: “¡JR, por supuesto!”. De esta manera, confirmó que Jorge Rial será quien regrese al horario en cuestión, un movimiento que, según explicó, tiene varias lecturas internas. La periodista sostuvo que Rial “se salió con la suya, vuelve a su horario original y le está diciendo a los dueños de Carnaval ‘¿Vieron que este no iba a durar nada?’”, describiendo así el trasfondo del cambio y la percepción que habría dentro del canal digital.
La periodista también recordó cómo había sido la grilla antes de la llegada de Tinelli. Señaló que el programa que Rial co-conduce con Viviana Canosa, Revueltos, originalmente se emitía los miércoles a las 20, un espacio que luego fue ocupado por el ciclo conducido por Marcelo. “El programa de Rial con Viviana Canosa, Revueltos, iba a los miércoles a las 20, en el horario que después ocupó Marcelo”, afirmó. Y agregó que este regreso de Rial a su franja habitual implica un reacomodamiento de la programación: “Tinelli salía martes y miércoles. Ahora Jorge Rial vuelve a su horario de los miércoles con Canosa, y fue como una mojada de oreja también. Porque Rial mucho no lo quiere a Marcelo”.
Finalmente, la periodista aportó una versión distinta a la que había comunicado Tinelli respecto del levantamiento de su ciclo. Según explicó, “A mí lo que me dicen los de Carnaval es que Marce medio que la contó cambiada. Que ahí le dijeron ‘¿volvés o no volvés? Porque el proyecto nos interesa en tanto sea con vos. Si vos no estás adentro no nos interesa, lo discontinuamos’. Y como Marcelo no tenía certeza de cuándo iba a volver, se terminó”. De esta manera, Calabró dio a entender que la continuidad del programa dependía estrictamente de su conductor, y que la falta de una fecha concreta para su regreso habría sido determinante para su final.
¿Qué dijo Marcelo Tinelli de su salida de Carnaval?
La interna familiar de los Tinelli volvió a quedar en el centro de la escena mediática en las últimas semanas, y cuando todo indicaba que el propio Marcelo Tinelli rompería el silencio este martes tras ausentarse varios días de la conducción de Carnaval Stream, finalmente eso no ocurrirá.
El conductor informó en sus redes sociales el levantamiento de su programa, ya que decidió “guardarse” y priorizar a su familia en medio del momento difícil que atraviesa junto a su hija Juanita Tinelli.
Marcelo compartió un extenso comunicado en el que detalló los motivos personales y familiares que lo llevaron a tomar esta determinación, y aseguró que el ciclo regresará en 2026, pese a que desde el canal sostienen lo contrario.
“Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. Como muchos saben, hay momentos en los que la vida nos pide frenar, escucharnos y estar donde realmente tenemos que estar. Hoy estoy en uno de esos momentos, y necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren mi presencia y toda mi atención”, expresó Tinelli en su mensaje.
También destacó la predisposición del equipo de Carnaval Stream, con quienes resolvió de manera conjunta la suspensión del programa. “Hablé con el equipo de @carnavalstream, y no solo me entendieron con enorme generosidad, sino que juntos decidimos que el programa ‘Estamos de Paso’ no seguirá emitiéndose por ahora. Volverá el año próximo, con la fuerza y la alegría que este proyecto tan hermoso merece”, indicó.
Tinelli aprovechó el anuncio para agradecer a sus compañeros: “Agradezco profundamente a quienes nos acompañaron, a mis compañeros de toda la vida, a las nuevas personas que conocí, y especialmente a Carnaval, que me abrió un mundo nuevo y maravilloso”, expresó con tono emotivo.
Por último, Marcelo se mostró esperanzado y aseguró que el 2026 será un año de reconstrucción. “Nos espera un 2026 con nuevos desafíos, con heridas cicatrizadas y con mucho trabajo por delante. Con el amor de siempre, gracias. Hasta el próximo encuentro”, concluyó.