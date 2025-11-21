Se conoció quién es la mega figura que va a reemplazar a Marcelo Tinelli en Carnaval: "Mojada de oreja"

Embed

¿Qué dijo Marcelo Tinelli de su salida de Carnaval?

La interna familiar de los Tinelli volvió a quedar en el centro de la escena mediática en las últimas semanas, y cuando todo indicaba que el propio Marcelo Tinelli rompería el silencio este martes tras ausentarse varios días de la conducción de Carnaval Stream, finalmente eso no ocurrirá.

El conductor informó en sus redes sociales el levantamiento de su programa, ya que decidió “guardarse” y priorizar a su familia en medio del momento difícil que atraviesa junto a su hija Juanita Tinelli.

Marcelo compartió un extenso comunicado en el que detalló los motivos personales y familiares que lo llevaron a tomar esta determinación, y aseguró que el ciclo regresará en 2026, pese a que desde el canal sostienen lo contrario.

“Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. Como muchos saben, hay momentos en los que la vida nos pide frenar, escucharnos y estar donde realmente tenemos que estar. Hoy estoy en uno de esos momentos, y necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren mi presencia y toda mi atención”, expresó Tinelli en su mensaje.

También destacó la predisposición del equipo de Carnaval Stream, con quienes resolvió de manera conjunta la suspensión del programa. “Hablé con el equipo de @carnavalstream, y no solo me entendieron con enorme generosidad, sino que juntos decidimos que el programa ‘Estamos de Paso’ no seguirá emitiéndose por ahora. Volverá el año próximo, con la fuerza y la alegría que este proyecto tan hermoso merece”, indicó.

Tinelli aprovechó el anuncio para agradecer a sus compañeros: “Agradezco profundamente a quienes nos acompañaron, a mis compañeros de toda la vida, a las nuevas personas que conocí, y especialmente a Carnaval, que me abrió un mundo nuevo y maravilloso”, expresó con tono emotivo.

Por último, Marcelo se mostró esperanzado y aseguró que el 2026 será un año de reconstrucción. “Nos espera un 2026 con nuevos desafíos, con heridas cicatrizadas y con mucho trabajo por delante. Con el amor de siempre, gracias. Hasta el próximo encuentro”, concluyó.