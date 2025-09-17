La Ciudad celebra la primavera con Camping BA, una propuesta con música urbana de vanguardia

El 20 de septiembre, celebrando el inicio de la primavera, llega Camping BA, una propuesta con música urbana de vanguardia y con artistas nacionales e internacionales.
El evento se realizará el próximo sábado 20 de septiembre en el Planetario y contará con la presencia de Vinocio, Cerounno & Vinyltracker, Zell y Nathy Peluso.
La primavera llega a la Ciudad de la mano de Camping BA (Foto: Descubrir Buenos Aires).
El 20 de septiembre, celebrando el inicio de la primavera, llega Camping BA, una propuesta con música urbana de vanguardia y con artistas nacionales e internacionales.
Camping BA celebra sus 10 años de trayectoria con un festival único en el Planetario y la Ciudad acompaña por primera vez esta iniciaba. Se trata de una propuesta artística que brindará una experiencia única para jóvenes y reflejará los valores de la Ciudad y la identidad porteña.
Camping BA contará con la presencia de Vinocio, Cerounno & Vinyltracker, Zell y Nathy Peluso, entre otros. Además, el clásico sector de food trucks con diferentes ofertas gastronómicas para que puedan disfrutar a lo largo de toda la jornada.