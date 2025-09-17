En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
primavera
Ciudad
Agenda cultural

La Ciudad celebra la primavera con Camping BA, una propuesta con música urbana de vanguardia

El evento se realizará el próximo sábado 20 de septiembre en el Planetario y contará con la presencia de Vinocio, Cerounno & Vinyltracker, Zell y Nathy Peluso.

La primavera llega a la Ciudad de la mano de Camping BA (Foto: Descubrir Buenos Aires).

La primavera llega a la Ciudad de la mano de Camping BA (Foto: Descubrir Buenos Aires).

El 20 de septiembre, celebrando el inicio de la primavera, llega Camping BA, una propuesta con música urbana de vanguardia y con artistas nacionales e internacionales.

Leé también Astrología: 5 signos que podrían separarse con la llegada de la primavera
Primavera 2025: qué signos deben cuidar su relación para no romper
Camping_uno

Camping BA celebra sus 10 años de trayectoria con un festival único en el Planetario y la Ciudad acompaña por primera vez esta iniciaba. Se trata de una propuesta artística que brindará una experiencia única para jóvenes y reflejará los valores de la Ciudad y la identidad porteña.

Camping_tres

Camping BA contará con la presencia de Vinocio, Cerounno & Vinyltracker, Zell y Nathy Peluso, entre otros. Además, el clásico sector de food trucks con diferentes ofertas gastronómicas para que puedan disfrutar a lo largo de toda la jornada.

Embed

Para más información sobre Camping BA

  • Sábado 20 de septiembre (reprogramándose para el domingo 21, en caso de lluvia).
  • Plaza Dr. Benjamín Gould - Planetario: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán.
  • Más información en: descubrir.buenosaires.gob.ar
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
primavera Ciudad Nathy Peluso
Notas relacionadas
Astrología: 5 signos que vivirán un flechazo inesperado este 21 de septiembre
Astrología: Qué signos atraerán propuestas de convivencia o matrimonio esta primavera
Cómo será el operativo de seguridad por la Marcha Federal y la sesión en Diputados en el Congreso

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar