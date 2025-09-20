El dato oculto del escándalo familiar con Jorge Rial y sus hijas que llevó a Silvia D’Auro al exilio: “Rocío sabe”

Embed

"Yo vi la foto que ella subió y me llamó la atención la gran cantidad de comentarios que tuvo. La gente, entre otras cosas, le dice que tuvo suerte, que está buenísimo que haya podido alejarse de cierta gente”, comenzó diciendo Iglesias.

En tanto, la panelista de El Trece recordó cómo fue que empezó a quebrarse el vínculo familiar. “Hubo una situación, como un poco violenta, en la cual ella como que le… termina pegando a una de las nenas. Y eso está grabado, eso me lo contó ella”, señaló.

Y para más datos, detalló que aquel episodio de violencia del que tantas veces ha hablado públicamente Morena Rial fue en 2014: "Fue una situación de una sola vez, y que justo no sé qué… eso me lo admitió porque como había un video, no le quedaba otra que admitirlo”.

“Ella me decía, ‘yo sé que la que va a volver a mí es Rocío. Porque Rocío sabe’. Como que había un trasfondo de verdad ahí que no se estaba contando… a Morena ya la daba por perdida, pero Rocío fue testigo de lo que pasaba y sabe la verdad”, concluyó entonces Iglesias.

Cómo fue la controvertida reaparición de Silvia D'Auro tras su escandalosa separación de Jorge Rial y muchos años de silencio

Silvia D’Auro y Jorge Rial pusieron fin a su matrimonio en 2011, luego de más de dos décadas de relación. La ruptura no fue en buenos términos: las discusiones por el reparto de bienes y, especialmente, la tenencia de las hijas adoptivas del matrimonio, Morena y Rocío, marcaron un divorcio que se convirtió en tema de interés mediático.

Con el paso del tiempo y tras la decisión de las jóvenes de quedarse bajo la tutela de su padre, D’Auro optó por correrse de la escena pública. Se mantuvo lejos de los medios, de los negocios que supo manejar y también de todo contacto con Rial y las chicas, eligiendo un bajo perfil que sostuvo durante años.

En esa nueva etapa, prefirió el silencio y una vida apartada de la exposición. Rara vez se la volvió a ver en el foco de la noticia, hasta que en los últimos días sorprendió con una publicación en Instagram. Desde una cuenta privada, compartió una foto en la que aparece en un restaurante, con una copa de vino en la mano, mientras de fondo suena “Viva la vida” de Coldplay. La postal no pasó desapercibida entre quienes pudieron acceder a ella y despertó comentarios de sorpresa y apoyo.

El programa Puro Show (El Trece) mostró la imagen al aire y la periodista Fernanda Iglesias aportó detalles: “Me llamó mucho la atención la cantidad de mensajes que recibió. Muchos le escribieron celebrando que haya podido mantenerse lejos de determinados entornos”.

Además, recordó un diálogo que mantuvo años atrás con D’Auro: "Yo le hice esa famosa nota en Noticas después de la separación y seguí hablando con ella por un tiempo, hasta que un día me dijo que no quería que yo tuviera más problemas y que lo mejor era que no nos comunicáramos más".

