A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TESTIMONIO

Alfa reveló el duro estado anímico de Thiago Medina antes del accidente en moto

De acuerdo a su excompañero de Gran Hermano, Thiago Medina atravesaba una situación muy diferente a la que mostraba en las redes sociales. Aquí, el impactante testimonio de Walter 'Alfa' Santiago.

20 sept 2025, 11:23
Alfa reveló el duro estado anímico de Thiago Medina antes del accidente en moto
Alfa reveló el duro estado anímico de Thiago Medina antes del accidente en moto

Alfa reveló el duro estado anímico de Thiago Medina antes del accidente en moto

Aunque muy lentamente, Thiago Medina avanza en su proceso de recuperación a una semana del brutal choque que lo dejó en terapia intensiva con las costillas rotas y varios órganos perforados. Con dos operaciones, una de urgencia el mismo viernes del accidente, el joven de González Catán pelea por su vida.

Y mientras el último parte médico difundido por el Hospital Mariano y Luciano de la Vega informó que el ex Gran Hermano superó con éxito la cirugía de reconstrucción costal y que este viernes le habían quitado los antibióticos, cobraron fuerza las recientes declaraciones de Walter Alfa Santiago sobre el estado anímico de Thiago previo al accidente.

Leé también

El papá de Thiago Medina habló por primera vez sobre la interna familiar con Daniela Celis: "Es una..."

El papá de Thiago Medina habló por primera vez sobre la interna familiar con Daniela Celis: Es una...

En diálogo con Puro Show (El Trece) desde la puerta del hospital, hasta donde llegó para acompañar a los familiares de su excompañero de reality, Alfa reveló algunas desconocidas situaciones del influencer días del violento siniestro.

Embed

Visiblemente angustiado por el complejo momento que atraviesa Thiago, el experto aficionado a las motos y los autos de alta gama deslizó que el ex de Daniela Celis no pasaba por un buen momento emocional.

“Es un tipo con una humildad terrible. Buen pibe, corazón de oro. Hace unos días me llamó para que lo lleve a correr conmigo a Gualeguaychú. Y hablamos hace 10 días, yo lo veía medio tristón, mal. Es lógico, imaginate todo lo que le pasó en tan poco tiempo”, contó Santiago.

Asimismo, en lo concerniente al tremendo accidente que dejó a Thiago Medina peleando entre la vida y la muerte, Alfa analizó cómo cree que pudo haber ocurrido el choque con la flamante moto que había adquirido. “Él no tenía experiencia en motos. Me decía ‘qué nave Alfita’", señaló al tiempo que concluyó remarcando que "manejar una moto la maneja cualquiera, de ahí a saber conducir una moto hay un tramo, larguísimo. Él le pegó como venía con todo el pecho al parante del auto”.

Alfa y Thiago Medina - GH2022

Qué dijo el papá de Thiago Medina sobre las internas familiares con Daniela Celis

A siete días del grave accidente de tránsito que sufrió Thiago Medina sobre la Ruta 7, en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno, el ex Gran Hermano volvió a ser intervenido quirúrgicamente este viernes en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. La operación, que se extendió por más de cuatro horas, estuvo destinada a la reconstrucción de la parrilla costal dañada en el choque contra un Chevrolet Corsa.

La familia de Thiago no se despegó del centro de salud. Su padre, Julio, sus hermanos, amigos cercanos y hasta su ex pareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, permanecieron unidos durante toda la intervención, aguardando con expectativa novedades de los profesionales médicos.

Al salir del quirófano, el clima fue de mezcla entre alivio y cautela. Julio, visiblemente preocupado pero con fe en la recuperación, habló con DDM (América TV) y expresó: “Hay que esperar que evolucione bien, el pulmón lo tiene lastimado, está sensible. Hay que esperar el tiempo que se necesite. Posiblemente mañana o pasado nos den más información”.

Embed

Por su parte, Pestañela también destacó la labor del personal de salud, agradeciendo el compromiso de todo el hospital. En ese mismo espacio, Julio se refirió al apoyo que recibieron por parte de los excompañeros de reality de su hijo: “Estamos todos juntos desde el primer momento. Agradecerles a los ‘hermanitos’ que están siempre acá. Se portaron re bien, están siempre presentes”.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando el padre de Thiago despejó rumores sobre supuestas diferencias con Daniela Celis. Conmovido, la elogió sin reservas: “Ella es una fenómena, es muy fuerte, es una tora. No es La Tora, como la otra, una leona”.

De esta manera, el círculo íntimo del joven mostró unidad y fortaleza frente a la adversidad, mientras continúa la espera por la evolución clínica del ex participante del reality, quien permanece en estado delicado pero estable tras su segunda operación.

Julio Medina, Nacho Castañares y Daniela Celis - captura DDM

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Thiago Medina Walter Alfa Santiago

Lo más visto