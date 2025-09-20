Alfa reveló el duro estado anímico de Thiago Medina antes del accidente en moto

Visiblemente angustiado por el complejo momento que atraviesa Thiago, el experto aficionado a las motos y los autos de alta gama deslizó que el ex de Daniela Celis no pasaba por un buen momento emocional.

“Es un tipo con una humildad terrible. Buen pibe, corazón de oro. Hace unos días me llamó para que lo lleve a correr conmigo a Gualeguaychú. Y hablamos hace 10 días, yo lo veía medio tristón, mal. Es lógico, imaginate todo lo que le pasó en tan poco tiempo”, contó Santiago.

Asimismo, en lo concerniente al tremendo accidente que dejó a Thiago Medina peleando entre la vida y la muerte, Alfa analizó cómo cree que pudo haber ocurrido el choque con la flamante moto que había adquirido. “Él no tenía experiencia en motos. Me decía ‘qué nave Alfita’", señaló al tiempo que concluyó remarcando que "manejar una moto la maneja cualquiera, de ahí a saber conducir una moto hay un tramo, larguísimo. Él le pegó como venía con todo el pecho al parante del auto”.

Alfa y Thiago Medina - GH2022

Qué dijo el papá de Thiago Medina sobre las internas familiares con Daniela Celis

A siete días del grave accidente de tránsito que sufrió Thiago Medina sobre la Ruta 7, en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno, el ex Gran Hermano volvió a ser intervenido quirúrgicamente este viernes en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. La operación, que se extendió por más de cuatro horas, estuvo destinada a la reconstrucción de la parrilla costal dañada en el choque contra un Chevrolet Corsa.

La familia de Thiago no se despegó del centro de salud. Su padre, Julio, sus hermanos, amigos cercanos y hasta su ex pareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, permanecieron unidos durante toda la intervención, aguardando con expectativa novedades de los profesionales médicos.

Al salir del quirófano, el clima fue de mezcla entre alivio y cautela. Julio, visiblemente preocupado pero con fe en la recuperación, habló con DDM (América TV) y expresó: “Hay que esperar que evolucione bien, el pulmón lo tiene lastimado, está sensible. Hay que esperar el tiempo que se necesite. Posiblemente mañana o pasado nos den más información”.

Por su parte, Pestañela también destacó la labor del personal de salud, agradeciendo el compromiso de todo el hospital. En ese mismo espacio, Julio se refirió al apoyo que recibieron por parte de los excompañeros de reality de su hijo: “Estamos todos juntos desde el primer momento. Agradecerles a los ‘hermanitos’ que están siempre acá. Se portaron re bien, están siempre presentes”.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando el padre de Thiago despejó rumores sobre supuestas diferencias con Daniela Celis. Conmovido, la elogió sin reservas: “Ella es una fenómena, es muy fuerte, es una tora. No es La Tora, como la otra, una leona”.

De esta manera, el círculo íntimo del joven mostró unidad y fortaleza frente a la adversidad, mientras continúa la espera por la evolución clínica del ex participante del reality, quien permanece en estado delicado pero estable tras su segunda operación.