En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Día
Salud Mental
Efeméride

Día de la Salud Mental: por qué se celebra el 10 de octubre y cuándo pedir ayuda profesional

Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha para visibilizar la importancia del bienestar emocional y promover la atención profesional.

Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental

Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha para visibilizar la importancia del bienestar emocional y promover la atención profesional.

Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, instaurado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH) desde 1992. La fecha busca visibilizar la importancia del bienestar emocional, promover el acceso a la atención psicológica y reducir los estigmas asociados a los trastornos mentales.

Leé también Dolor en el pecho: cómo saber si es un infarto o ansiedad
El dolor en el pecho puede tener causas muy diversas, desde un infarto hasta un episodio de ansiedad. Reconocer las diferencias en los síntomas es clave para actuar a tiempo y evitar riesgos. 

La salud mental refleja el equilibrio emocional, psicológico y social de una persona, y permite afrontar las dificultades diarias, mantener relaciones saludables y desarrollarse plenamente. Cuando este equilibrio se ve alterado, por ejemplo a través de ansiedad, tristeza prolongada o desmotivación, puede afectar la rutina diaria, el sueño, el trabajo, los estudios o las relaciones personales.

Un estudio publicado el año pasado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) concluyó que tres de cada diez personas manifestaron síntomas ansiosos y/o depresivos en el año 2024.

El informe analizó la evolución histórica del malestar psicológico en la población urbana entre 2010 y 2024 y mostró un incremento sostenido, pasando del 18,4% al 28,1% de adultos afectados. Además, identificó los factores que más influyen en este malestar: ser mujer, padecer enfermedades crónicas o graves, encontrarse en situación de desempleo o subempleo, o vivir en condiciones de pobreza. La combinación de edad avanzada, déficit de salud y precariedad laboral conforma un perfil de alto riesgo.

Día Mundial de la Salud Mental: cuándo conviene pedir ayuda profesional

salud.mental-octubre

Los especialistas recomiendan acudir a un profesional de la salud mental, como un psicólogo, psiquiatra o trabajador social clínico, si se presentan señales de angustia, ansiedad o tristeza prolongadas que interfieren en la rutina diaria; cambios notorios en el estado de ánimo, hábitos de sueño o alimentación; dificultad para concentrarse, cumplir responsabilidades o mantener relaciones personales; sensación de vacío, culpa o desesperanza; pensamientos de autolesión o daño hacia otros; o consumo excesivo de alcohol o drogas como mecanismo de escape.

También es recomendable buscar acompañamiento ante duelos, rupturas, desempleo o situaciones de violencia, donde el impacto emocional puede ser intenso. La atención temprana ayuda a prevenir complicaciones y favorece la recuperación del bienestar.

Con apoyo profesional y redes de contención, la mayoría de los trastornos mentales se pueden identificar y tratar con éxito, promoviendo un equilibrio emocional y una mejor calidad de vida.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Día Salud Mental octubre
Notas relacionadas
Ansiedad por desempeño sexual: de qué se trata y trucos para superarla
Día del Guardaparque Nacional: por qué se celebra el 9 de octubre en Argentina
Día del Odontólogo: por qué se celebra el 3 de octubre en Argentina

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar