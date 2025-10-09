Día de la Salud Mental: por qué se celebra el 10 de octubre y cuándo pedir ayuda profesional

Día Mundial de la Salud Mental: cuándo conviene pedir ayuda profesional

Los especialistas recomiendan acudir a un profesional de la salud mental, como un psicólogo, psiquiatra o trabajador social clínico, si se presentan señales de angustia, ansiedad o tristeza prolongadas que interfieren en la rutina diaria; cambios notorios en el estado de ánimo, hábitos de sueño o alimentación; dificultad para concentrarse, cumplir responsabilidades o mantener relaciones personales; sensación de vacío, culpa o desesperanza; pensamientos de autolesión o daño hacia otros; o consumo excesivo de alcohol o drogas como mecanismo de escape.

También es recomendable buscar acompañamiento ante duelos, rupturas, desempleo o situaciones de violencia, donde el impacto emocional puede ser intenso. La atención temprana ayuda a prevenir complicaciones y favorece la recuperación del bienestar.

Con apoyo profesional y redes de contención, la mayoría de los trastornos mentales se pueden identificar y tratar con éxito, promoviendo un equilibrio emocional y una mejor calidad de vida.