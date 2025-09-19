Activá el modo avión al cargar el celular: el método oculto para prolongar la vida útil de tu batería

Los beneficios de usar el modo avión al cargar el celular

Más allá de la carga rápida, este hábito ofrece una serie de ventajas que pueden resultar determinantes a largo plazo. Entre las más destacadas se encuentran:

Carga más veloz: la batería llega al 100 % en menos tiempo porque no se desperdicia energía en procesos de red.

Menor temperatura: al no forzar el procesador, el celular se calienta mucho menos durante la carga.

Protección de la batería: se evitan ciclos innecesarios de carga y descarga que provocan las notificaciones constantes.

Mayor seguridad: al cortar las señales de radiofrecuencia, se reduce la exposición a ondas electromagnéticas, sobre todo si se carga cerca de la cama.

Ahorro energético: el cargador trabaja de manera más eficiente y con menor consumo eléctrico.

Por qué recomiendan hacerlo durante la noche

Uno de los momentos más recomendados para activar el modo avión al cargar el celular es durante la noche. Mientras dormimos, las llamadas y mensajes suelen no ser urgentes, y la desconexión ayuda a descansar sin interrupciones.

Al mismo tiempo, colocar el teléfono en la mesa de luz puede exponer a radiaciones innecesarias. Si bien no existe evidencia concluyente de que sean perjudiciales en bajas dosis, reducirlas siempre resulta una medida preventiva razonable.

Cómo alargar la vida útil de la batería del celular

Los fabricantes de smartphones coinciden en que la batería es uno de los componentes más sensibles y costosos de reemplazar. Por eso, recomiendan adoptar ciertos cuidados que, junto con el uso del modo avión, prolongan su rendimiento:

No cargar siempre al 100 %: lo ideal es mantener el nivel entre 20 % y 80 %, para disminuir el desgaste químico.

Evitar usar el celular mientras carga: esta práctica eleva la temperatura y fuerza un mayor consumo.

Usar cargadores originales o certificados: previene daños eléctricos, sobrecalentamientos y riesgos de seguridad.

Desactivar aplicaciones en segundo plano: menos procesos activos significan menos consumo y una carga más eficiente.

Qué tener en cuenta antes de usar este truco

Si bien activar el modo avión trae múltiples beneficios, no es recomendable mantenerlo encendido de manera permanente. Si esperás llamadas o mensajes importantes, el teléfono quedará inaccesible hasta que lo desactives.

Lo ideal es aplicarlo en situaciones donde no se necesita conexión inmediata, como durante la noche o en momentos de concentración, por ejemplo al estudiar o trabajar sin distracciones.

En definitiva, activar el modo avión al cargar el celular es un hábito sencillo, gratuito y con múltiples ventajas. Puede acelerar la carga, cuidar la batería, reducir la temperatura y, de paso, ofrecer un descanso digital.

Qué son los recordatorios de WhatsApp

Los recordatorios de WhatsApp funcionan como un sistema de alertas internas dentro de la aplicación. Cuando recibís un mensaje y no podés contestar, es posible configurar una notificación que aparecerá más tarde, en el horario que elijas.

El sistema no modifica el chat ni avisa al remitente. Todo se gestiona de forma privada y visible únicamente para el usuario que activa la herramienta. El mensaje seleccionado se marca con una campanita, lo que indica que está en espera de un recordatorio.

Lo interesante es que, cuando llegue el momento programado, la aplicación genera una notificación independiente. Esta aparece en la pantalla del celular como si se tratara de un nuevo mensaje, acompañada del texto original o la vista previa en caso de imágenes y videos.