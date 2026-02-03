ANSES actualizó los pagos de febrero: nuevos montos y topes tras el aumento
Rige el aumento del 2,8% por inflación y ya se conocen los valores que se cobran en febrero de 2026. Detalle completo de AUH, Tarjeta Alimentar y pensiones.
ANSES puso en marcha en febrero de 2026 una actualización general de sus prestaciones, tras la publicación de la Resolución 23/2025 en el Boletín Oficial y el dato oficial de inflación de diciembre. El ajuste impacta en asignaciones familiares, AUH, jubilaciones y pensiones, con subas que rondan el 2,8% y 2,85%, según cada caso.
La medida redefine montos, rangos de ingresos y topes, y deja cifras clave que millones de beneficiarios necesitan conocer para saber cuánto cobran este mes y si siguen dentro del sistema.
ANSES actualizó las asignaciones familiares: qué cambia desde febrero
La Resolución 23/2025 estableció un incremento del 2,85% en los valores y escalas de las asignaciones familiares que se paguen -o cuyos hechos generadores se produzcan- a partir de febrero de 2026.
La actualización alcanza a trabajadores en relación de dependencia registrados y a los titulares comprendidos en la Ley de Riesgos del Trabajo, con montos diferenciados según el nivel de ingresos del grupo familiar.
Uno de los puntos clave del nuevo esquema es el tope de ingresos: quedarán excluidos del cobro aquellos grupos familiares en los que uno de sus integrantes perciba más de $2.646.379, sin importar el ingreso total del hogar.
AUH de ANSES: cuánto aumenta en febrero de 2026
El índice de inflación de diciembre de 2025, que fue del 2,8%, definió el aumento que ANSES aplicó a la Asignación Universal por Hijo (AUH) en febrero.
Con esta suba, la AUH pasó de $125.528 a $129.042 por hijo. Sin embargo, no todo ese monto se cobra en el mes: como ocurre habitualmente, ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH.
De esta manera, el monto mensual que efectivamente se acredita ronda los $103.233 por hijo.
Existe una excepción importante: las familias con niños menores de cuatro años cobran el 100% del beneficio, sin retención.
AUH y Tarjeta Alimentar: el combo que se cobra en febrero
Además del aumento de la AUH, febrero llega con el pago de la Tarjeta Alimentar, que se deposita de forma automática junto con la asignación principal.
Los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar son:
Un hijo: $52.250
Dos hijos: $81.936
Tres hijos o más: $108.062
Al combinar ambos beneficios, los ingresos mensuales quedan de la siguiente manera:
AUH + Tarjeta Alimentar (un hijo): $181.292
AUH + Tarjeta Alimentar (dos hijos): $210.978
AUH + Tarjeta Alimentar (tres hijos): $237.104
Este refuerzo alcanza a titulares de AUH, AUH por discapacidad, embarazadas desde el tercer mes que cobran la AUE y beneficiarias de Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos o más.
Aumento para jubilados y pensionados: cuánto se cobra en febrero
El impacto de la inflación también se refleja en las jubilaciones y pensiones que paga ANSES. Con la actualización de febrero, los montos quedan de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $359.079,71. Con el bono de $70.000 (aún no confirmado oficialmente), el total asciende a $429.079,71.
Jubilación máxima: $2.425.266,42 (sin bono).
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.263,77. Con bono, $357.263,77.
Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $251.355,79. Con bono, $321.355,79.
PNC para madres de siete hijos: se equipara a la jubilación mínima, con un haber de $359.079,71.
Si bien el bono de $70.000 todavía no fue oficializado para febrero, el Gobierno lo viene otorgando de manera consecutiva desde hace casi un año, por lo que se espera su continuidad.
Qué tener en cuenta para no perder el beneficio
ANSES recuerda que es fundamental mantener los datos personales y familiares actualizados en el sistema, ya que los ingresos, topes y composición del grupo familiar determinan el acceso a cada prestación.
Con estos aumentos, febrero arranca con mejoras en los ingresos, especialmente para quienes cobran AUH y Tarjeta Alimentar, aunque el impacto sigue atado a la evolución de la inflación y a la continuidad de los refuerzos extraordinarios.