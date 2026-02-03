En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Febrero
Previsional

ANSES actualizó los pagos de febrero: nuevos montos y topes tras el aumento

Rige el aumento del 2,8% por inflación y ya se conocen los valores que se cobran en febrero de 2026. Detalle completo de AUH, Tarjeta Alimentar y pensiones.

ANSES actualizó los pagos de febrero: nuevos montos y topes tras el aumento

ANSES actualizó los pagos de febrero: nuevos montos y topes tras el aumento

ANSES puso en marcha en febrero de 2026 una actualización general de sus prestaciones, tras la publicación de la Resolución 23/2025 en el Boletín Oficial y el dato oficial de inflación de diciembre. El ajuste impacta en asignaciones familiares, AUH, jubilaciones y pensiones, con subas que rondan el 2,8% y 2,85%, según cada caso.

Leé también Confirmado por ANSES: el bono de $345.000 que se cobra en febrero si cumplís estos requisitos
Confirmado por ANSES: el bono de $345.000 que se cobra en febrero si cumplís estos requisitos

La medida redefine montos, rangos de ingresos y topes, y deja cifras clave que millones de beneficiarios necesitan conocer para saber cuánto cobran este mes y si siguen dentro del sistema.

ANSES actualizó las asignaciones familiares: qué cambia desde febrero

La Resolución 23/2025 estableció un incremento del 2,85% en los valores y escalas de las asignaciones familiares que se paguen -o cuyos hechos generadores se produzcan- a partir de febrero de 2026.

La actualización alcanza a trabajadores en relación de dependencia registrados y a los titulares comprendidos en la Ley de Riesgos del Trabajo, con montos diferenciados según el nivel de ingresos del grupo familiar.

Uno de los puntos clave del nuevo esquema es el tope de ingresos: quedarán excluidos del cobro aquellos grupos familiares en los que uno de sus integrantes perciba más de $2.646.379, sin importar el ingreso total del hogar.

AUH de ANSES: cuánto aumenta en febrero de 2026

El índice de inflación de diciembre de 2025, que fue del 2,8%, definió el aumento que ANSES aplicó a la Asignación Universal por Hijo (AUH) en febrero.

Con esta suba, la AUH pasó de $125.528 a $129.042 por hijo. Sin embargo, no todo ese monto se cobra en el mes: como ocurre habitualmente, ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH.

De esta manera, el monto mensual que efectivamente se acredita ronda los $103.233 por hijo.

Existe una excepción importante: las familias con niños menores de cuatro años cobran el 100% del beneficio, sin retención.

ANSES_pago

AUH y Tarjeta Alimentar: el combo que se cobra en febrero

Además del aumento de la AUH, febrero llega con el pago de la Tarjeta Alimentar, que se deposita de forma automática junto con la asignación principal.

Los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar son:

  • Un hijo: $52.250

  • Dos hijos: $81.936

  • Tres hijos o más: $108.062

Al combinar ambos beneficios, los ingresos mensuales quedan de la siguiente manera:

  • AUH + Tarjeta Alimentar (un hijo): $181.292

  • AUH + Tarjeta Alimentar (dos hijos): $210.978

  • AUH + Tarjeta Alimentar (tres hijos): $237.104

Este refuerzo alcanza a titulares de AUH, AUH por discapacidad, embarazadas desde el tercer mes que cobran la AUE y beneficiarias de Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos o más.

Aumento para jubilados y pensionados: cuánto se cobra en febrero

El impacto de la inflación también se refleja en las jubilaciones y pensiones que paga ANSES. Con la actualización de febrero, los montos quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $359.079,71. Con el bono de $70.000 (aún no confirmado oficialmente), el total asciende a $429.079,71.

  • Jubilación máxima: $2.425.266,42 (sin bono).

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.263,77. Con bono, $357.263,77.

  • Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $251.355,79. Con bono, $321.355,79.

  • PNC para madres de siete hijos: se equipara a la jubilación mínima, con un haber de $359.079,71.

Si bien el bono de $70.000 todavía no fue oficializado para febrero, el Gobierno lo viene otorgando de manera consecutiva desde hace casi un año, por lo que se espera su continuidad.

Qué tener en cuenta para no perder el beneficio

ANSES recuerda que es fundamental mantener los datos personales y familiares actualizados en el sistema, ya que los ingresos, topes y composición del grupo familiar determinan el acceso a cada prestación.

Con estos aumentos, febrero arranca con mejoras en los ingresos, especialmente para quienes cobran AUH y Tarjeta Alimentar, aunque el impacto sigue atado a la evolución de la inflación y a la continuidad de los refuerzos extraordinarios.

ANSES_pagos
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Febrero AUH Aumento
Notas relacionadas
Tarjeta Alimentar en febrero: ANSES confirmó cuánto se cobra y quiénes acceden al refuerzo
Fechas de cobro ANSES en febrero: cómo queda el calendario de AUH y asignaciones
Jubilados cobran más en febrero: cómo acceder al bono y a los $120.000 extras

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar