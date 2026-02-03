ANSES actualizó los pagos de febrero: nuevos montos y topes tras el aumento

Uno de los puntos clave del nuevo esquema es el tope de ingresos: quedarán excluidos del cobro aquellos grupos familiares en los que uno de sus integrantes perciba más de $2.646.379, sin importar el ingreso total del hogar.

AUH de ANSES: cuánto aumenta en febrero de 2026

El índice de inflación de diciembre de 2025, que fue del 2,8%, definió el aumento que ANSES aplicó a la Asignación Universal por Hijo (AUH) en febrero.

Con esta suba, la AUH pasó de $125.528 a $129.042 por hijo. Sin embargo, no todo ese monto se cobra en el mes: como ocurre habitualmente, ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH.

De esta manera, el monto mensual que efectivamente se acredita ronda los $103.233 por hijo.

Existe una excepción importante: las familias con niños menores de cuatro años cobran el 100% del beneficio, sin retención.

ANSES_pago

AUH y Tarjeta Alimentar: el combo que se cobra en febrero

Además del aumento de la AUH, febrero llega con el pago de la Tarjeta Alimentar, que se deposita de forma automática junto con la asignación principal.

Los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar son:

Un hijo: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres hijos o más: $108.062

Al combinar ambos beneficios, los ingresos mensuales quedan de la siguiente manera:

AUH + Tarjeta Alimentar (un hijo): $181.292

AUH + Tarjeta Alimentar (dos hijos): $210.978

AUH + Tarjeta Alimentar (tres hijos): $237.104

Este refuerzo alcanza a titulares de AUH, AUH por discapacidad, embarazadas desde el tercer mes que cobran la AUE y beneficiarias de Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos o más.

Aumento para jubilados y pensionados: cuánto se cobra en febrero

El impacto de la inflación también se refleja en las jubilaciones y pensiones que paga ANSES. Con la actualización de febrero, los montos quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $359.079,71. Con el bono de $70.000 (aún no confirmado oficialmente), el total asciende a $429.079,71 .

Jubilación máxima: $2.425.266,42 (sin bono).

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.263,77. Con bono, $357.263,77 .

Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $251.355,79. Con bono, $321.355,79 .

PNC para madres de siete hijos: se equipara a la jubilación mínima, con un haber de $359.079,71.

Si bien el bono de $70.000 todavía no fue oficializado para febrero, el Gobierno lo viene otorgando de manera consecutiva desde hace casi un año, por lo que se espera su continuidad.

Qué tener en cuenta para no perder el beneficio

ANSES recuerda que es fundamental mantener los datos personales y familiares actualizados en el sistema, ya que los ingresos, topes y composición del grupo familiar determinan el acceso a cada prestación.

Con estos aumentos, febrero arranca con mejoras en los ingresos, especialmente para quienes cobran AUH y Tarjeta Alimentar, aunque el impacto sigue atado a la evolución de la inflación y a la continuidad de los refuerzos extraordinarios.