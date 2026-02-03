La impensada foto en bata que subió Peter Lanzani estando en la clínica: "Estoy operado y..."

Peter Lanzani

Cómo será la nueva película de Santiago Mitre con Peter Lanzani

La semana pasada Netflix confirmó la producción de una nueva película argentina que reunirá a Verónica Llinás y Peter Lanzani bajo la dirección de Santiago Mitre, con guion del propio Mitre junto a Mariano Llinás. La trama se centra en un thriller político que narra la infiltración de un oficial de alto rango en los grupos de familiares que comenzaban a organizarse pacíficamente para reclamar por sus seres queridos detenidos, sin advertir que estaban dando origen a una inédita resistencia civil en plena dictadura argentina.

La película será producida por La Unión de los Ríos (Argentina) y Maneki Films (Francia), y comenzará a rodarse en marzo en diferentes escenarios de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Tras la nominación al Oscar por Argentina, 1985, Mitre regresa con un proyecto que promete impacto.

Sobre la propuesta, el director explicó: "Esta película reconstruye un momento real, concreto, y lo hace desde adentro, siguiendo a personas comunes en una situación límite. No intenta abarcar toda una época, sino observar cómo se infiltra la violencia en la vida cotidiana. Una historia que revela la traición más íntima y la resistencia más poderosa. Un thriller basado en hechos reales, donde lo más inquietante es que nada parece extraordinario hasta que ya es tarde".

Peter Lanzani, que ya había brillado en Argentina, 1985 junto a Ricardo Darín, se enfrenta ahora a uno de los papeles más desafiantes de su carrera. El actor destacó: "Aceptar este personaje es aceptar una incomodidad desde el primer día. Es un rol que exige entender mecanismos reales de manipulación y traición, no caricaturas. La responsabilidad está en no suavizarlo ni exagerarlo, sino hacerlo creíble. Prepararlo implica trabajar sobre la confianza y desconfianza que genera alguien como él. Y asumir que contar esta historia también tiene un peso ético".

Por su parte, Verónica Llinás subrayó el compromiso que implica su rol: "Protagonizar esta película es una responsabilidad enorme y, al mismo tiempo, un privilegio. Me acerco al personaje desde su humanidad, no desde lo que representa. Me interesa su lucidez, su determinación y la forma en que transforma el dolor en acción. Es una historia que habla de coraje colectivo, pero también de decisiones personales muy concretas. Me acerco a este proyecto con respeto y compromiso". En tanto, Agustina Llambi Campbell, productora de La Unión de los Ríos, celebró la oportunidad: "Para el equipo de la productora, hacer esta película es un enorme privilegio, por la importancia de su historia - nuestra historia - hecha pura pulsión cinematográfica en el maravilloso guion que escribieron Santiago Mitre y Mariano Llinás, y por cómo reverbera en la actualidad; por la posibilidad de trabajar junto a un elenco y equipo de viejos y nuevos cómplices, con un talento y entrega sin igual; por acompañar la visión y liderazgo de Santiago en un nuevo capítulo de su indispensable camino como cineasta y por la generosa e incondicional confianza de Netflix. En el momento crítico que atraviesa nuestro cine, asumimos el privilegio con responsabilidad, gratitud y la alegría irrenunciable de hacer cine".