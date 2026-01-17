En medio de las denuncias contra Julio Iglesias, su hijo Enrique compartió un video que encendió las redes

Tras ello, el intérprete de Experiencia religiosa y Súbeme la radio, entre otros hits, que hasta el momento no había dado señales de vida desde que se desató el escándalo de su padre, reapareció en las redes sociales con un particular posteo en su cuenta oficial de Instagram.

Embed

Allí se lo puede ver junto a Mary, una de las hijas del cantante junto a la extenista, donde padre e hija hacen una coreografía mientras cantan una canción, lo que demuestra la enorme conexión que Enrique mantiene con su familia -claramente algo que no ocurre entre él y su padre-. "Stage ready (escenario listo)", fue la escueta descripción del músico que acompañó el posteo, al tiempo que su mujer reaccionó con un comentario a puro amor: "My Sunshines (mis rayos de sol)".

De esta manera, Enrique Iglesias no hizo más que demostrar que no tiene la menor intención de expresarse públicamente sobre las denuncias y acusaciones contra su padre, con quien nunca tuvo un buen vínculo, llegando al extremo de estar sin dirigirse la palabra durante una década.

IG Enrique Iglesias en medio de la denuncias contra su padre

Cuál fue el descargo de Julio Iglesias tras las denuncias de sus exempleadas por abuso

El nombre de Julio Iglesias quedó envuelto en una verdadera tormenta mediática luego de que salieran a la luz graves denuncias en su contra. Dos mujeres que se desempeñaron laboralmente en distintas propiedades que el cantante posee en el Caribe lo acusaron por presuntos episodios de agresiones sexuales, abusos y situaciones de humillación, hechos que habrían ocurrido durante el tiempo en que trabajaron para él.

Si bien las acusaciones se remontan al año 2021, recién en los últimos días tomaron notoriedad pública y provocaron un fuerte impacto tanto en el ámbito artístico como judicial. A partir de la difusión de estos testimonios, la Justicia española ya tomó intervención, lo que encendió aún más las alarmas alrededor del histórico intérprete español.

Ante el avance del escándalo y la repercusión mediática que generó el tema, el artista de 82 años decidió dejar de lado el silencio y salir a dar su versión de los hechos. Lo hizo a través de un extenso mensaje que publicó en sus redes sociales, donde expresó su postura frente a las acusaciones que pesan sobre su figura.

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa”, fue la frase con la que Julio Iglesias abrió su descargo público, dejando en claro el impacto personal que le provocó la situación.

Julio Iglesias

En ese mismo comunicado, el cantante fue tajante al negar cualquier comportamiento inapropiado y rechazó de plano los señalamientos en su contra. “Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”, sostuvo de manera categórica, buscando despegarse de los hechos denunciados.

Además, Iglesias calificó las acusaciones como “absolutamente falsas” y confesó el profundo dolor que le genera verse involucrado en este tipo de controversias. Según explicó, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal y emocional. “Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, expresó con crudeza.

Para cerrar su mensaje, el ícono de la música romántica agradeció el acompañamiento recibido en medio del escándalo. “No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”, concluyó, destacando el apoyo de su entorno y de sus seguidores mientras la situación continúa bajo la lupa judicial.