En medio de las denuncias contra Julio Iglesias, su hijo Enrique compartió un video que encendió las redes
Mientras su padre, Julio Iglesias, enfrenta graves acusaciones por abuso sexual, Enrique Iglesias rompió el silencio virtual con un posteo que encendió las redes y generó impacto entre sus seguidores. Aquí, el video que dio que hablar.
17 ene 2026, 11:39
Este 2026 comenzó de la peor manera para Julio Iglesias, quien a sus 82 años enfrenta las graves acusaciones de dos exempleadas que aseguran haber sido víctimas de acoso y agresión sexual por parte del legendario cantante de renombre internacional y padre de ocho hijos, siendo el más famoso el tercero de su prole, el también cantante Enrique Iglesias.
Claro que en medio de las reacciones por parte de la familia del cantante español, donde su actual mujer Miranda Rijnsburger expresó públicamente su apoyo al declarar "A tu lado, siempre", lo cierto es que hasta ahora su hijo de 50 años había mantenido el más bajo de los perfiles a pesar de los comentarios que le habían dejado en su último posteo del año anterior en su cuenta de Instagram.
Allí, con una postal de sus cuatro hijos donde los tres mayores le dan la bienvenida al flamante integrante de la familia, una usuaria comentó en las últimas horas: "Ahora entendemos tu distancia con tu padre eres lo opuesto a tu padre un señor de familia y respeto", desatando un picante debate entre las seguidoras de la pareja de Anna Kournikova.
"Su padre ha sido juzgado a juicio popular pero no en un juicio de verdad porque lo juzgáis antes de tiempo. ¿Porque dos mujeres hablen diciendo que eran sus empleadas? Tendrán que demostrarlo", fue la respuesta inmediata de otra fan de los Iglesias en el feed de Enrique; mientras que una tercera se sumó al ida y vuelta intentando analizar el comentario que generó caos en la red social, al deslizar: "Creo que no lo dice por eso, pero por algo Enrique se distanció de su padre".
Tras ello, el intérprete de Experiencia religiosa y Súbeme la radio, entre otros hits, que hasta el momento no había dado señales de vida desde que se desató el escándalo de su padre, reapareció en las redes sociales con un particular posteo en su cuenta oficial de Instagram.
Allí se lo puede ver junto a Mary, una de las hijas del cantante junto a la extenista, donde padre e hija hacen una coreografía mientras cantan una canción, lo que demuestra la enorme conexión que Enrique mantiene con su familia -claramente algo que no ocurre entre él y su padre-. "Stage ready (escenario listo)", fue la escueta descripción del músico que acompañó el posteo, al tiempo que su mujer reaccionó con un comentario a puro amor: "My Sunshines (mis rayos de sol)".
De esta manera, Enrique Iglesias no hizo más que demostrar que no tiene la menor intención de expresarse públicamente sobre las denuncias y acusaciones contra su padre, con quien nunca tuvo un buen vínculo, llegando al extremo de estar sin dirigirse la palabra durante una década.
Cuál fue el descargo de Julio Iglesias tras las denuncias de sus exempleadas por abuso
El nombre de Julio Iglesias quedó envuelto en una verdadera tormenta mediática luego de que salieran a la luz graves denuncias en su contra. Dos mujeres que se desempeñaron laboralmente en distintas propiedades que el cantante posee en el Caribe lo acusaron por presuntos episodios de agresiones sexuales, abusos y situaciones de humillación, hechos que habrían ocurrido durante el tiempo en que trabajaron para él.
Si bien las acusaciones se remontan al año 2021, recién en los últimos días tomaron notoriedad pública y provocaron un fuerte impacto tanto en el ámbito artístico como judicial. A partir de la difusión de estos testimonios, la Justicia española ya tomó intervención, lo que encendió aún más las alarmas alrededor del histórico intérprete español.
Ante el avance del escándalo y la repercusión mediática que generó el tema, el artista de 82 años decidió dejar de lado el silencio y salir a dar su versión de los hechos. Lo hizo a través de un extenso mensaje que publicó en sus redes sociales, donde expresó su postura frente a las acusaciones que pesan sobre su figura.
“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa”, fue la frase con la que Julio Iglesias abrió su descargo público, dejando en claro el impacto personal que le provocó la situación.
En ese mismo comunicado, el cantante fue tajante al negar cualquier comportamiento inapropiado y rechazó de plano los señalamientos en su contra. “Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”, sostuvo de manera categórica, buscando despegarse de los hechos denunciados.
Además, Iglesias calificó las acusaciones como “absolutamente falsas” y confesó el profundo dolor que le genera verse involucrado en este tipo de controversias. Según explicó, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal y emocional. “Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, expresó con crudeza.
Para cerrar su mensaje, el ícono de la música romántica agradeció el acompañamiento recibido en medio del escándalo. “No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”, concluyó, destacando el apoyo de su entorno y de sus seguidores mientras la situación continúa bajo la lupa judicial.