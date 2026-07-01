Netflix: Robert De Niro brilla con esta miniserie de 6 capítulos que está entre las más exitosas

Sin información precisa sobre los responsables ni sobre el alcance del ataque, las autoridades deciden activar un operativo especial para intentar contener la crisis antes de que las consecuencias sean todavía mayores.

Desde ese momento, la historia avanza con un ritmo constante y presenta un escenario donde las decisiones políticas, la inteligencia y la búsqueda de respuestas se vuelven determinantes para evitar un colapso aún más profundo.

Robert De Niro lidera una investigación decisiva

Uno de los grandes atractivos de la miniserie es la participación de Robert De Niro, quien interpreta a un exfuncionario con una extensa trayectoria que vuelve a ocupar un rol central en medio de la crisis.

Su personaje es convocado para encabezar la investigación destinada a descubrir quién estuvo detrás del ataque informático y cuáles fueron las verdaderas motivaciones.

La presencia del reconocido actor aporta un fuerte peso dramático a cada episodio. Su interpretación transmite autoridad, experiencia y también las dudas propias de un escenario donde resulta difícil distinguir aliados de enemigos.

A medida que avanza la investigación, el protagonista deberá enfrentar obstáculos inesperados mientras intenta reconstruir una verdad que parece esconderse detrás de múltiples intereses.

Cuántos episodios tiene "Día cero" en Netflix

Otro de los puntos fuertes de Día cero es su duración. La producción está compuesta por apenas seis episodios, una característica que la convierte en una excelente alternativa para quienes buscan una historia breve pero intensa.

Lejos de extender innecesariamente la trama, cada capítulo incorpora nuevos acontecimientos que impulsan la historia hacia adelante.

No existen momentos de relleno. Cada escena aporta información relevante y ayuda a profundizar tanto el conflicto principal como las motivaciones de los distintos personajes.

Esa estructura mantiene un ritmo constante que invita a continuar con el siguiente episodio casi de inmediato.

Un elenco con De Niro que acompaña una historia de alto nivel

Robert De Niro

Jesse Plemons

Lizzy Caplan

Connie Britton

Joan Allen

Bill Camp

Dan Stevens

Gaby Hoffmann

Matthew Modine

Angela Bassett

Por qué se convirtió en una de las series más vistas

La combinación de una historia atrapante, un conflicto de gran escala y un reparto encabezado por una figura internacional permitió que Día cero rápidamente captara la atención del público.

Su formato breve también favoreció que muchos espectadores decidieran verla completa en pocos días, impulsando aún más su popularidad. El equilibrio entre acción, suspenso e investigación logra mantener el interés desde el comienzo hasta el último episodio.

Al mismo tiempo, el enfoque sobre amenazas digitales y decisiones políticas le aporta un contexto contemporáneo que conecta con problemáticas presentes en todo el mundo.

"Día cero", una opción ideal para maratonear

Quienes buscan qué ver en Netflix encontrarán en Día cero una propuesta que reúne varios ingredientes muy buscados por los fanáticos del thriller.

La tensión permanente, los giros narrativos, las conspiraciones y el protagonismo de Robert De Niro convierten a esta producción en una de las opciones más atractivas dentro del catálogo.

Con apenas seis episodios, la historia mantiene un desarrollo sólido y consigue sostener el suspenso hasta el final, ofreciendo una experiencia ideal para quienes disfrutan de las series que combinan política, misterio y acción.

Tráiler oficial de la serie "Día cero" en Netflix