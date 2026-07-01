Conocé al streamer de 28 años que cautivó a Graciela Alfano: "Está en edad"

Y también remarcó que su fuerte carácter es un factor clave en su gusto de tener vínculos con hombres de menor edad a ella. “No me quedan bien al lado y no me quedan bien en la vida porque soy intensa. Imaginate alguien que no puede aguantar esto. Yo tengo que tener un sub algo“, explicó la actriz.

En el ciclo le consultaron además si tenía una edad límite para conocer a alguien y Graciela Alfano no dudó en su respuesta en medio de su soltería: "Sub 50 seguro", sentenció.

Y reconoció además que el humor es una de sus principales virtudes: "Es uno de mis grandes dones, me río de todo. Ahora me controlo un poco pero me tomo todo a chiste, creo que nada es tan grave", fundamentó.

Qué dijo Beto Casella al presenciar el apasionado encuentro íntimo de Graciela Alfano y el Potro Rodrigo

Beto Casella dio detalles del momento íntimo que compartieron El Potro Rodrigo y Graciela Alfano tras coincidir en una recordada producción de fotos para la revista Gente.

Según relató, la producción consistía en una sesión con varios cambios de vestuario en la que los tres estaban solos. "Esas producciones requerían diez cambios de vestimenta, y estábamos los tres. Yo era un poco el que iba organizando el tema", contó en una nota con Puro Show (El Trece).

"Ella ya estaba en bombacha y él estaba en calzones, se ponen a joder, la cosa avanza y como dice la canción, fuego y pasión", describió el conductor sobre aquella situación entre la actriz y el cantante.

Al darse cuenta de lo que estaba por ocurrir, el conductor tomó una decisión rápida y se ubicó junto a la puerta para que nadie interrumpiera.

"Les dije: yo me quedo acá, tranqui, que yo tengo la puerta, hagan tranquilo. Y bueno, accedí en primer plano", confesó entre risas. Lo que siguió fue, según sus propias palabras, un momento de película: "Todo, todo, porque además ellos no tenían ningún pudor".

Tanto fue así que al terminar la sesión de fotos, la producción tuvo que empezar casi de cero: "En la tapa salieron producidísimos y divinos, pero ahí terminaron despeinadísimos los dos. Ella sin maquillaje, hubo que maquillarla de nuevo".

Consultado sobre cuánto duró el episodio, Beto Casella no dejó lugar a dudas de lo que vio: "Cuarenta minutos. No fue una cosita de un rapidito, porque nosotros decidíamos el tiempo que supuestamente estábamos haciendo la entrevista: no entren a molestar. Fue larguito y fue inolvidable. Él era un galán, levante, tenía todo. Pero verlos en ese ámbito íntimo, casi de película triple X, era otra cosa".