¡Escándalo! Nicole Neumann respaldó a Manu Urcera tras su polémica calificacióna las mujeres

Claro que la modelo respondió intentando contextualizar el momento en que se dieron esas expresiones, señalando el tono relajado del streaming. “Quizás cuando uno está en un streaming te relajás un poco, sentís que estás en una reunión de amigos y habló desde ese lugar. Las mujeres también lo hacen con los tipos”, explicó Neumann.

Acto seguido, el notero insistió: “¿Has puntuado hombres?”. Sin esquivar la pregunta, Nicole contestó con naturalidad: “Todo el mundo lo hace entre amigos. ‘¿Pero qué es un 6, un 8?’. No me acuerdo una situación puntual, pero son situaciones que se dan entre amigos, en la intimidad”.

Finalmente, la modelo volvió a remarcar que la intención de Urcera no fue descalificar a otras mujeres, sino expresar un elogio hacia ella en el marco de la conversación.

“Por ahí no sonó de lo más lindo, pero lo que él quiso fue decirme un piropo a mí, resaltar que me levantaba igual de linda. No sé por qué buscarle el lado choto a algo que me parece que no”, cerró Nicole Neumann con firmeza, dejando en claro su postura frente a la controversia.

Cuál fue el difícil momento que pasó Nicole Neumann por su hijo Cruz en las vacaciones

En mayo pasado, Nicole Neumann aprovechó unos días de descanso en el exterior junto a su familia y, desde su cuenta de Instagram, compartió un episodio de fuerte preocupación que vivió en Miami relacionado con la salud de su hijo Cruz, fruto de su relación con Manu Urcera.

Según relató la modelo, todo comenzó cuando el pequeño empezó a sentirse mal y a vomitar debido a un intenso malestar, lo que la llevó a atravesar un momento de gran angustia mientras se encontraba fuera del país. En paralelo, también contó que ella misma comenzó a experimentar dolores físicos en ese mismo contexto, lo que incrementó la tensión de la situación.

En medio de ese escenario, Nicole Neumann señaló que decidió comunicarse de inmediato con pediatras de confianza que tiene en Miami, ya que la preocupación por el estado de Cruz la llevó a actuar con urgencia para poder resolver el cuadro y pasar la noche con mayor tranquilidad.

El episodio fue compartido por la propia modelo luego de hacer referencia a un comentario que la incomodó y que motivó su descargo. “Por más que tengo un nombre conocido y qué sé yo, uno es un ser humano y le pasan cosas”, expresó en su video, dejando en claro su malestar por la mirada externa sobre su situación.

Luego, profundizó en lo vivido durante ese día: “Ese día me empezó a doler mucho la panza y peor aún Cruz empieza a vomitar. ‘Me duele la panza, me duele la panza’. Imaginate, estando en un país que no es el tuyo. Bueno, yo entro en pánico”, recordó al describir cómo se desencadenaron los hechos.

Más adelante, Nicole Neumann explicó que, entre su propio malestar y la preocupación por su hijo, buscaba asistencia médica en un contexto que le resultaba complicado por estar lejos de su entorno habitual. “Estaba con mi dolor de panza y además tratando de ubicar a alguno de los dos pediatras que tengo siempre en Miami para llevar al gordo porque estaba preocupada porque ya era tarde y cómo iba a pasar la noche y qué le doy”, detalló.

Finalmente, la modelo reflexionó sobre la tendencia a juzgar sin conocer lo que atraviesa cada persona. “Entonces digo: antes de juzgar piensen porque pasan cosas también. Empatía, vivir con amor”, sostuvo.

Cerrando su descargo, Nicole Neumann apeló a una mirada más comprensiva sobre las figuras públicas y las situaciones cotidianas que pueden vivir. “¿En qué peli no? Es como esas ganas de decir algo más del otro. Así que me quedé pensando en eso, que poca empatía que hay y qué ganas de prejuzgar. Así que nada, gente, más amor y menos prejuicio y más dejar vivir en paz. Besos”, concluyó.