La revelación de Cazzu sobre su romance secreto con Bad Bunny: "Tuve una cita, pero..."

La artista recordó también lo que ocurrió en el show del Luna Park, cuando una confusión casi la deja afuera. “Fue un momento en el que él estuvo acá y cantamos, fue en el Luna (Park). Él hizo el remix de Loca, fue un gran momento para nosotros porque a él le iba muy bien…”, explicó. Pero luego reveló el malentendido: “Yo lo conocí en el escenario. No me avisaron que nos habían invitado, boicot… ¡No me avisaron que nos habían invitado a cantar con Benito Martínez Ocasio! Resultó que como estábamos muy desconectados entre sí… estaban todos ahí, la única que no estaba era la Julieta…”.

Cazzu y Bad Bunny 1

En aquel entonces, llegó a pensar que había un desaire de parte del puertorriqueño. “Yo dije: ‘Pasa algo, este pibe no me quiere, hay algo que no está bien’. Yo, como buena persona que soy, dije: ‘Yo me quedo en mi casa’ y en un momento dije: ‘Si a mí no me quieren, yo no voy a ir a los lugares donde no me invitan’…”, recordó más tarde.

La situación se aclaró con una llamada inesperada. “Entre una cosa y la otra, nos enteramos de que a ellos les habían dicho que yo no estaba, de repente me llama alguien: ‘Baby, ¿en dónde tú estás?’”, contó. Era el propio Bad Bunny, quien la esperaba para salir al escenario.

“Yo llegué dos canciones antes de la canción, el show ya había empezado… Cuestión de que yo aparecí en el escenario y ahí lo conocí a Bad. Él (es buena persona)”, expresó sobre ese primer encuentro cara a cara que dio inicio a una amistad que, con el tiempo, también tuvo capítulos más íntimos.

Hoy, años después, el vínculo entre Cazzu y Bad Bunny se mantiene firme. Y el pasado 14 de febrero, Día de los Enamorados, volvieron a demostrar su química arriba del escenario al hacer estallar River Plate con una presentación que dejó al público enloquecido.

Cazzu y Bad Bunny 2

El look de Cazzu con el que impactó en el recital de Bad Bunny

La segunda noche de Bad Bunny en Buenos Aires tuvo un condimento extra que hizo estallar al público: la aparición arrolladora de Cazzu en el escenario del estadio River Plate. La artista jujeña no solo se llevó todos los aplausos por su performance, sino que también dio que hablar por el impactante estilismo que eligió para la ocasión.

Fiel a su identidad estética, la cantante volvió a confiar en Esquina, una de sus marcas predilectas, para crear un diseño a medida que no pasó desapercibido. El outfit tuvo un detalle que despertó la nostalgia de sus seguidores más atentos: el amarillo neón, un tono que ya había utilizado en 2019 cuando compartió escenario con el “Conejo Malo”. En redes sociales, los fans no tardaron en rescatar imágenes de aquel momento y compararlas con su nueva aparición, celebrando el guiño fashionista.

Sobre esa decisión estilística habló Jorge León, su asesor de imagen, quien explicó el concepto detrás de la elección. “Nos pareció divertido repetir el color en el momento en que los dos se encontraron luego de tantos años en el escenario y la gente enloqueció con el look”, comentó, dejando en claro que nada fue casual.

Cazzu de amarillo 2019 y 2026

En esta oportunidad, Cazzu apostó por un conjunto audaz y con fuerte impronta escénica. Llevó un corpiño tipo bikini en negro, intervenido con detalles en amarillo neón, que dialogaba a la perfección con la falda corta del mismo tono. La prenda tenía un diseño versátil que se transformaba en vestido, con una estructura que simulaba un poncho capa, aportando dramatismo y movimiento sobre el escenario.

El calzado también sumó altura —literal y simbólicamente— al look. Eligió unas sandalias altísimas, con tiras estilo gladiadoras. El modelo, llamado Etti, tiene un valor original de $500.000 y aportó ese toque poderoso y sensual que caracteriza a la artista.

Como broche de oro, el estilismo incluyó una cruz andina realizada en 3D, intervenida con cristales negros Swarovski, que funcionó como pieza central del vestuario. El accesorio no solo completó el outfit, sino que reforzó la identidad y las raíces que Cazzu suele plasmar en cada una de sus elecciones estéticas.