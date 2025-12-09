Diego Torres llega al streaming con su show sinfónico: cuándo será y cómo se podrá ver

Diego Torres

Diego Torres cierra el 2025 con un show especial en Buenos Aires

Nacido en Buenos Aires y criado en una familia de músicos y actores, Diego Torres inició su carrera en la actuación y rápidamente dio el salto a la música con su álbum debut Diego Torres, que se convirtió en un éxito inmediato y marcó el comienzo de una obra imparable. Acompañado por su banda de siempre (un equipo que lo ha seguido en cada etapa de su camino), Torres prepara un show espectacular que invita a vivir en vivo ese abanico de géneros y emociones que solo él sabe desplegar.

Con más de 30 años de trayectoria e incontables éxitos, Diego Torres se consolida como un verdadero clásico popular. Sus recitales, siempre cargados de hits, energía, carisma y emoción, son una celebración colectiva que atraviesa generaciones. Torres es uno de los artistas más reconocido de América Latina.

Con diez álbumes de estudio, dos recopilatorios y tres discos en vivo, ha sido distinguido a lo largo de su carrera con prestigiosos premios argentinos e internacionales, al tiempo que ha colaborado con músicos latinoamericanos como Rubén Blades, Mercedes Sosa, Juan Luis Guerra, Carlos Santana, Carlos Vives y Fonseca.

La realización de la transmisión de Diego Torres Sinfónico estará a cargo de El Bajo Producciones.

Ángela Torres reveló un dato oculto sobre su tío Diego Torres

Ángela Torres dejó a todos boquiabiertos en Nadie dice nada (Luzu TV) al revelar cuál es su verdadero nombre. “Este dato les va a cambiar la vida”, aseguró la cantante.

“Ángela Azul Concepción Caccia Currá. En mi documento dice eso”, detalló la sobrina de Diego Torres. Y explicó el origen de su apellido artístico: “Porque Torres es artístico, de mi abuela (Lolita). No lo tengo, es de ella. Yo muy pilla, ya a los 11 me colgué de las tetas de la abuela y dije que me iba a llamar Ángela Torres”.

La revelación no terminó ahí. “Y Diego (Torres) también es Caccia, este dato les va a cambiar la vida”, sumó con humor. Ante la confesión, Nico Occhiato no se quedó atrás y tiró con picardía: “Se colgaron todos de Lolita”.