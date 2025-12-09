Diego Torres llega al streaming con su show sinfónico: cuándo será y cómo se podrá ver
Los fanáticos de Diego Torres disfrutarán de este concierto especial en el que el reconocido artista reversionará sus canciones más emblemáticas con una orquesta en vivo.
Diego Torres llega al streaming con su show sinfónico: cuándo será y cómo se podrá ver. (Foto: Gentileza Disney)
Este viernes 12 de diciembre, desde las 21:00 horas, Disney+ transmitirá en vivo y en exclusiva Diego Torres Sinfónico, el quinto y último concierto del año que el reconocido cantautor Diego Torres brindará en el Movistar Arena de Buenos Aires. Con entradas agotadas para todos los shows, y en anticipo de la Navidad, el artista interpretará reversiones de sus canciones más emblemáticas en compañía de una orquesta en vivo.
Al finalizar la transmisión, Diego Torres Sinfónico quedará disponible exclusivamente en Disney+ para que los suscriptores puedan revivir los mejores momentos del show.
Durante la transmisión, los suscriptores hispanohablantes de Disney+ de América Latina disfrutarán desde la primera fila de un concierto muy especial con una puesta exclusiva, en el que el célebre artista compartirá sus grandes éxitos aclamados por todas las generaciones, con espíritu festivo y mucha emoción.
El show llega a Buenos Aires como cierre de “Mejor que ayer”, la gira de 2025 que llevó a Torres por 11 ciudades de España, Argentina y Chile, donde miles de fans vibraron con grandes éxitos como “Color esperanza”, “Tratar de estar mejor” y “Penélope”, así como con las canciones de Mi norte & mi sur y Mejor que ayer, sus dos discos más recientes.
Diego Torres cierra el 2025 con un show especial en Buenos Aires
Nacido en Buenos Aires y criado en una familia de músicos y actores, Diego Torres inició su carrera en la actuación y rápidamente dio el salto a la música con su álbum debut Diego Torres, que se convirtió en un éxito inmediato y marcó el comienzo de una obra imparable. Acompañado por su banda de siempre (un equipo que lo ha seguido en cada etapa de su camino), Torres prepara un show espectacular que invita a vivir en vivo ese abanico de géneros y emociones que solo él sabe desplegar.
Con más de 30 años de trayectoria e incontables éxitos, Diego Torres se consolida como un verdadero clásico popular. Sus recitales, siempre cargados de hits, energía, carisma y emoción, son una celebración colectiva que atraviesa generaciones. Torres es uno de los artistas más reconocido de América Latina.
Con diez álbumes de estudio, dos recopilatorios y tres discos en vivo, ha sido distinguido a lo largo de su carrera con prestigiosos premios argentinos e internacionales, al tiempo que ha colaborado con músicos latinoamericanos como Rubén Blades, Mercedes Sosa, Juan Luis Guerra, Carlos Santana, Carlos Vives y Fonseca.
La realización de la transmisión de Diego Torres Sinfónico estará a cargo de El Bajo Producciones.
Ángela Torres reveló un dato oculto sobre su tío Diego Torres
Ángela Torres dejó a todos boquiabiertos en Nadie dice nada (Luzu TV) al revelar cuál es su verdadero nombre. “Este dato les va a cambiar la vida”, aseguró la cantante.
Embed
“Ángela Azul Concepción Caccia Currá. En mi documento dice eso”, detalló la sobrina de Diego Torres. Y explicó el origen de su apellido artístico: “Porque Torres es artístico, de mi abuela (Lolita). No lo tengo, es de ella. Yo muy pilla, ya a los 11 me colgué de las tetas de la abuela y dije que me iba a llamar Ángela Torres”.
La revelación no terminó ahí. “Y Diego (Torres) también es Caccia, este dato les va a cambiar la vida”, sumó con humor. Ante la confesión, Nico Occhiato no se quedó atrás y tiró con picardía: “Se colgaron todos de Lolita”.