Ángela Torres reveló un dato oculto sobre su tío Diego Torres: "Les va a cambiar la vida"

¿Con quién estuvo Ángela Torres la misma noche que terminó con Rusherking?

Ángela Torres generó revuelo entre sus seguidores al revelar una confesión personal que no pasó inadvertida. En Nadie dice nada (Luzu TV), la cantante contó con quién estuvo justo el mismo día en que terminó su relación con Rusherking, lo que desató una avalancha de reacciones en redes.

"Yo hice algo también que fue que me separé y ese mismo día me fui a estar con el que a él le molestaba“, lanzó Torres, dejando en shock a los integrantes del ciclo, que reaccionaron al instante con la frase: "La famosa putóxica".

La intérprete fue aún más directa al seguir con su relato: "Fui con el que él está obsesionado, a propósito, ese mismo día que me separé, me culié al que al otro le molestaba. Está bueno, eh".

El clip no tardó en circular por todas las plataformas y generó una ola de comentarios entre los usuarios, que se expresaron con opiniones divididas. “El problema de raíz es que hay pibas que toman a estos personajes como referentes morales y repiten estas actitudes en la vida real. Y cada vez se destrozan más cabezas y se destruyen más relaciones”; “Y nosotros sentados en una silla pensando que hicimos mal mientras vemos un partido”; y "Si a los 2 minutos de cortar hacés eso con el que le molestaba a tu exnovio, le estás dando la razón", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en X.