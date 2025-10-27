A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TREMENDO

Ángela Torres reveló un dato oculto sobre su tío Diego Torres: "Les va a cambiar la vida"

En Nadie dice nada, Ángela Torres sorprendió con una confesión inesperada sobre su tío Diego Torres dejó a todos sus compañeros sin palabras.

27 oct 2025, 19:22
diego torres angela torres
diego torres angela torres

Este lunes Ángela Torres dejó a todos boquiabiertos en Nadie dice nada (Luzu TV) al revelar cuál es su verdadero nombre. “Este dato les va a cambiar la vida”, aseguró la cantante.

La confesión surgió cuando Ángela contó que se inspiró en su abuela para construir su nombre artístico. “Son rarísimos mis nombres, demasiado cristianos”, comenzó diciendo entre risas.

Leé también

Nacho Castañares contó si sale con Ángela Torres y por qué borró su polémico posteo sobre ella

Nacho Castañares contó si sale con Ángela Torres y por qué borró su polémico posteo sobre ella

“Ángela Azul Concepción Caccia Currá. En mi documento dice eso”, detalló la sobrina de Diego Torres. Y explicó el origen de su apellido artístico: “Porque Torres es artístico, de mi abuela (Lolita). No lo tengo, es de ella. Yo muy pilla, ya a los 11 me colgué de las tetas de la abuela y dije que me iba a llamar Ángela Torres”.

La revelación no terminó ahí. “Y Diego (Torres) también es Caccia, este dato les va a cambiar la vida”, sumó con humor. Ante la confesión, Nico Occhiato no se quedó atrás y tiró con picardía: “Se colgaron todos de Lolita”.

Embed

¿Con quién estuvo Ángela Torres la misma noche que terminó con Rusherking?

Ángela Torres generó revuelo entre sus seguidores al revelar una confesión personal que no pasó inadvertida. En Nadie dice nada (Luzu TV), la cantante contó con quién estuvo justo el mismo día en que terminó su relación con Rusherking, lo que desató una avalancha de reacciones en redes.

"Yo hice algo también que fue que me separé y ese mismo día me fui a estar con el que a él le molestaba“, lanzó Torres, dejando en shock a los integrantes del ciclo, que reaccionaron al instante con la frase: "La famosa putóxica".

La intérprete fue aún más directa al seguir con su relato: "Fui con el que él está obsesionado, a propósito, ese mismo día que me separé, me culié al que al otro le molestaba. Está bueno, eh".

El clip no tardó en circular por todas las plataformas y generó una ola de comentarios entre los usuarios, que se expresaron con opiniones divididas. “El problema de raíz es que hay pibas que toman a estos personajes como referentes morales y repiten estas actitudes en la vida real. Y cada vez se destrozan más cabezas y se destruyen más relaciones”; “Y nosotros sentados en una silla pensando que hicimos mal mientras vemos un partido”; y "Si a los 2 minutos de cortar hacés eso con el que le molestaba a tu exnovio, le estás dando la razón", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en X.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Angela Torres Diego Torres

Lo más visto