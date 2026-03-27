FREAK el fantástico nuevo hit de Gianluz & Wen

¿Cuál es la exploración musical/sonora?

La canción se mueve entre el pop y la balada romántica, con un trabajo central en las armonías y el diálogo entre las dos voces. La producción busca un equilibrio entre lo delicado y lo emocional, con texturas atmosféricas y un pulso nocturno que acompañan el clima del relato.

También hay una búsqueda de convivencia entre lo moderno y lo orgánico: lo tocado por manos reales y lo programado en una computadora, y una combinación entre un pulso bailable y beatero y una atmosfera más onírica y libre.

La idea fue construir un paisaje donde la voz y la emoción permanezcan siempre en primer plano.

¿Qué particularidades tiene este single/disco?

“FREAK” presenta con claridad la identidad de Gianluz & Wen: dos voces que se encuentran y se responden dentro de una narrativa común.

Se destaca por ser la canción más citadina y terrenal del dúo, algo poco habitual en su universo más onírico, y cuenta una historia de amor nocturna con la que cualquiera puede identificarse.La canción retrata el encuentro y el enamoramiento de dos personas en una fiesta, una escena íntima dentro de un contexto nocturno.

En lo musical, es una balada beatera de voces y armonías, donde conviven un clima onírico y un pulso bailable, una combinación que le da a la canción un carácter singular.

Las canciones nacen de experiencias emocionales muy concretas, pero también de observaciones sobre cómo nos vinculamos hoy y lo difícil que a veces se vuelve ser visto con verdad en medio del bullicio y ciertas banalidades del mundo moderno.

En “FREAK”, la inspiración surge de esa sensación de estar rodeados de gente y, sin embargo, no terminar de conectar del todo con el contexto: una fiesta, miradas que se cruzan y una atracción que aparece entre dos personas, mientras la energía social del entorno y el ruido de la noche parecen impedir que ese encuentro dé el salto hacia una profundidad mayor en el vínculo.

La canción combina fantasía y cotidianidad: un clima onírico que convive con una sensibilidad terrenal y urbana.

Letra y música: Gianluz & Wen

Producción: Alejandro Schmidt

Mezcla: Tomás Justo

Master: Sebastián Cordovés.