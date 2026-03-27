FREAK el fantástico nuevo hit de Gianluz & Wen

FREAK, el nuevo single de Gianluz & Wen, es una balada romántica que canta sobre la dificultad de vincularse con verdad y profundidad en medio de la noche, las modas y el bullicio urbano.
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FREAK, el nuevo single de Gianluz & Wen, es una balada romántica que canta sobre la dificultad de vincularse con verdad y profundidad en medio de la noche, las modas y el bullicio urbano.
FREAK, el nuevo single de Gianluz & Wen, es una balada romántica que canta sobre la dificultad de vincularse con verdad y profundidad en medio de la noche, las modas y el bullicio urbano.
En una fiesta, dos potenciales amantes se cruzan: se buscan, se persiguen tímidamente, pero no logran encontrarse. Voces que se entrelazan en armonía, cargadas de emoción y de matices. El sentirse sapo de otro pozo, un grito de ese amor que no pudo ser. Guitarras y sintetizadores crean un paisaje sonoro donde el amor a primera vista se mezcla con la irremediable sensación de soledad que puede producirnos la ciudad que nunca descansa.
¿Qué significa para ustedes el título?
El título “Freak” habla de sentirse fuera de lugar y celebra aquello que nos hace distintos. La canción toma esa sensación de extrañeza —de no encajar del todo— en un mundo moderno que se mueve velozmente y de forma superficial. No como una rareza que deba esconderse, sino como una forma de autenticidad imposible de disimular.
¿Cuál es la exploración musical/sonora?
La canción se mueve entre el pop y la balada romántica, con un trabajo central en las armonías y el diálogo entre las dos voces. La producción busca un equilibrio entre lo delicado y lo emocional, con texturas atmosféricas y un pulso nocturno que acompañan el clima del relato.
También hay una búsqueda de convivencia entre lo moderno y lo orgánico: lo tocado por manos reales y lo programado en una computadora, y una combinación entre un pulso bailable y beatero y una atmosfera más onírica y libre.
La idea fue construir un paisaje donde la voz y la emoción permanezcan siempre en primer plano.
¿Qué particularidades tiene este single/disco?
“FREAK” presenta con claridad la identidad de Gianluz & Wen: dos voces que se encuentran y se responden dentro de una narrativa común.
Se destaca por ser la canción más citadina y terrenal del dúo, algo poco habitual en su universo más onírico, y cuenta una historia de amor nocturna con la que cualquiera puede identificarse.La canción retrata el encuentro y el enamoramiento de dos personas en una fiesta, una escena íntima dentro de un contexto nocturno.
En lo musical, es una balada beatera de voces y armonías, donde conviven un clima onírico y un pulso bailable, una combinación que le da a la canción un carácter singular.
Las canciones nacen de experiencias emocionales muy concretas, pero también de observaciones sobre cómo nos vinculamos hoy y lo difícil que a veces se vuelve ser visto con verdad en medio del bullicio y ciertas banalidades del mundo moderno.
En “FREAK”, la inspiración surge de esa sensación de estar rodeados de gente y, sin embargo, no terminar de conectar del todo con el contexto: una fiesta, miradas que se cruzan y una atracción que aparece entre dos personas, mientras la energía social del entorno y el ruido de la noche parecen impedir que ese encuentro dé el salto hacia una profundidad mayor en el vínculo.
La canción combina fantasía y cotidianidad: un clima onírico que convive con una sensibilidad terrenal y urbana.
Letra y música: Gianluz & Wen
Producción: Alejandro Schmidt
Mezcla: Tomás Justo
Master: Sebastián Cordovés.