La Mona Jiménez fue operado tras su show en La Plata: cómo está su salud

Su evolución de esta última intervención fue excelente, se encuentra de buen ánimo y ya fue dado de alta, cumpliendo con los plazos de reposo, según indicó Pronto.

La Mona Jiménez, de 74 años, se encuentra muy bien de salud, haciendo el reposo correspondiente y aguardando para volver con todo a los escenarios.

El popular cantante cerró el 2025 con un histórico show en La Plata titulado El baile más grande del universo el 29 de noviembre que contó con miles de personas, artistas invitados y un repaso por todos los éxitos de su extensa carrera.

Cómo fueron las últimas intervenciones de La Mona Jiménez

En 2023, La Mona Jiménez sufrió una operación de urgencia por fuerte dolor abdominal debido a un mal movimiento, además de la extirpación de bazo. Ese mismo año, enfrentó una obstrucción severa en la arteria carótida que requirió un stent tras seis días en terapia intensiva.

"Estoy herido. Me están atendiendo y cuando llego a Córdoba me harán estudios, tuve dos operaciones en 15 días, me salvé dos veces. Se me rompió el vaso y me quedaron litros de sangre al costado, una telita me lo sostuvo una hora justo para que llegara a la clínica y me limpiaron, si explotaba eso no estoy acá", reconocía el artista tras aquella preocupante internación en diálogo con el ciclo Intrusos (América TV) a unos días del alta médica.

Y explicó sobre esa dramática situación: "No me sentía bien y cuando me vieron los médicos fui directo a cirugía urgente. Me abrieron, me limpiaron y me sacaron el vaso. La verdad que tenía mucho miedo de no salir más de ahí".

En junio de 2024, en tanto, fue internado de urgencia por gastroenteritis aguda, lo que obligó a cancelar shows. La última internación de La Mona Jiménez ocurrió el 3 de diciembre de 2025, cuando fue operado de manera programada en el Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba para corregir una hernia derivada de una cirugía previa de extirpación de bazo en 2023. La intervención concluyó con éxito y el artista se recuperó favorablemente tras el reposo postoperatorio.