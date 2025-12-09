El insinuante y sorprendente guiño de Shakira a Antonio de la Rúa en su primer show en Vélez
La cantante brindó su primer recital en el estadio de Vélez Sarsfield y cantó una especial canción de su relación con Antonio de la Rúa en medio de rumores de reconciliación.
9 dic 2025, 10:55
El insinuante y sorprendente guiño de Shakira a Antonio de la Rúa en su primer show en Vélez
Shakira brindó su primer concierto de los tres en el estadio de Vélez Sarsfield (8, 9 y 11 de diciembre) para cerrar la etapa latinoamericana de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” que en este regreso llevará por subtítulo “Estoy Aquí”, en honor a la canción que marcó el comienzo de su proyección internacional.
Lo cierto es que las fanáticas de la colombiana se vieron totalmente sorprendidas por un guiño de la cantante a su ex Antonio de la Rúa, con quien hace un tiempo hay rumores de acercamiento y que estarían a punto de blanquear la reconciliación.
Ambos fueron pareja durante diez años y terminaron su relación en 2010. Por aquel entonces, la artista le dedicó a él la canción Día de enero, tema de su álbum Fijación Oral, Vol. 1 del año 2005, la cual narra el inicio de su romance, destacando la sinceridad en sus ojos y la dulce sensación de conocerse un día de enero.
"Te conocí un día de enero, con la Luna en mi nariz, y como vi que eras sincero, en tus ojos, me perdí, qué torpe distracción y qué dulce sensación", dice uno de los pasajes del romántico tema de Shakira para su entonces pareja.
La cantante entonó esa canción que simboliza mucho en su vida con una sonrisa y lanzó con picardía ante el grito desaforado de todo el público: "Ustedes la estaban esperando, Día de enero".
Cabe recordar que con estas tres presentaciones en Vélez, Shakira redondea cinco shows en Argentina en este 2025. En marzo se presentó en Campo Argentino de Polo con dos shows también agotando todas las localidades.
¿Shakira introdujo la significativa canción dedicada a Antonio de la Rúa en la lista por simple casualidad o dio un mensaje más allá de una reconciliación? Veremos cómo sigue la novela.
RS Fotos
Shakira habló de su separación con Gerard Piqué y cómo hizo para sobreponerse
Shakira confesó cómo su escandalosa ruptura con el ex futbolista Gerard Piqué tras doce años en pareja y dos hijos en común inspiró nueva música un mano a mano con Marley en el programa Por el Mundo (Telefe).
Cuándo el conductor le consultó sobre su separación, la cantante se sinceró y manifestó al respecto de ese difícil momento en su vida: “Fue una transmutación. Pasar de la frustración, rabia, dolor y tristeza para transformarlo en arte, creatividad, inspiración".
"Me ayudó a sanar y creo que mucha gente sanó conmigo. Me sentí acompañada y eso fue lo más bonito. Descubrir los amigos verdaderos que tengo y los que están en el camino de la música, además del público con el que tengo una historia de amor desde hace muchos años, quizás la historia de amor más larga que he tenido”, reconoció la artista sobre cómo hizo para salir adelante.
"Me siento acompañada por todo ese público y más que un concierto lo veo como un encuentro, una comunión con la gente que me ha acompañado más de 30 años. Tengo tantas canciones que resumen muchas vidas, creo que he vivido varias vidas en una”, comentó Shakira entre risas ante Marley.