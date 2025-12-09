El insinuante y sorprendente guiño de Shakira a Antonio de la Rúa en su primer show en Vélez

La cantante entonó esa canción que simboliza mucho en su vida con una sonrisa y lanzó con picardía ante el grito desaforado de todo el público: "Ustedes la estaban esperando, Día de enero".

Cabe recordar que con estas tres presentaciones en Vélez, Shakira redondea cinco shows en Argentina en este 2025. En marzo se presentó en Campo Argentino de Polo con dos shows también agotando todas las localidades.

¿Shakira introdujo la significativa canción dedicada a Antonio de la Rúa en la lista por simple casualidad o dio un mensaje más allá de una reconciliación? Veremos cómo sigue la novela.

RS Fotos

shakira velez

Shakira habló de su separación con Gerard Piqué y cómo hizo para sobreponerse

Shakira confesó cómo su escandalosa ruptura con el ex futbolista Gerard Piqué tras doce años en pareja y dos hijos en común inspiró nueva música un mano a mano con Marley en el programa Por el Mundo (Telefe).

Cuándo el conductor le consultó sobre su separación, la cantante se sinceró y manifestó al respecto de ese difícil momento en su vida: “Fue una transmutación. Pasar de la frustración, rabia, dolor y tristeza para transformarlo en arte, creatividad, inspiración".

"Me ayudó a sanar y creo que mucha gente sanó conmigo. Me sentí acompañada y eso fue lo más bonito. Descubrir los amigos verdaderos que tengo y los que están en el camino de la música, además del público con el que tengo una historia de amor desde hace muchos años, quizás la historia de amor más larga que he tenido”, reconoció la artista sobre cómo hizo para salir adelante.

"Me siento acompañada por todo ese público y más que un concierto lo veo como un encuentro, una comunión con la gente que me ha acompañado más de 30 años. Tengo tantas canciones que resumen muchas vidas, creo que he vivido varias vidas en una”, comentó Shakira entre risas ante Marley.