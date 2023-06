Dónde vive el novio de Jimena Barón, la cobra 

En su emotivo mensaje, Barón expresó su amor incondicional hacia Pelleiro y le agradeció por estar siempre a su lado, brindándole apoyo y ayuda en cada momento.

No solo eso, también destacó la buena relación que su pareja mantiene con su hijo, Momo, fruto de su relación pasada con el ex futbolista Daniel Osvaldo. Según sus propias palabras, esa conexión no es algo que se encuentre fácilmente en una pareja, lo cual la hace sentir aún más feliz y bendecida.

Es importante recordar que, durante el primer año de relación, Jimena Barón mantuvo un perfil bajo en lo que respecta a su vida amorosa, evitando hacer comentarios o revelar detalles sobre su noviazgo. Sin embargo, esta vez decidió compartir públicamente su felicidad, mostrando una faceta distinta de su vida.

Matías Pelleiro, el compañero de vida de Jimena Barón, es conocido por haber sido el novio de Melina Lezcano, exintegrante de la banda Agapornis. Aunque no está directamente relacionado con el mundo artístico, Pelleiro posee un título universitario en Administración de Empresas que le ha permitido emprender su propio camino como empresario.

El emprendimiento de Pelleiro, denominado "Hasbars", se centra en la producción y venta de barritas energéticas y saludables, diseñadas como complemento para la actividad física. A pesar de la pandemia, que obligó al cierre de su negocio, Pelleiro continúa trabajando en "Team Tulaga", una empresa de branding especializada en Marketing Digital y Social Media.

Además de sus habilidades empresariales, Matías Pelleiro ha incursionado en el mundo del modelaje, participando en campañas publicitarias para diversas marcas reconocidas. Su porte y atractivo físico han sido factores determinantes en su éxito en este campo.