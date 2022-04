Dura lección de un niño granjero a una vegana que lo acusó de lucrar con su gallinas

Una influencer vegana de argentina llamada @SoyVelen la que salió a atacarlo en un rencoroso clip de TikTok.

"Si las gallinas se comen sus huevos aquí te tengo la solución", lanzó el enérgico chico al comenzar su publicación.

Sin embargo lo dicho por Carlos molestó a la influencer vegana, que mencionó: "Las gallinas se comen sus huevos porque son de ellas y no tuyas".

"Vamos a responder a este video, porque no me gusta que la gente suponga cosas feas de mi granja", comenzó diciendo Carlos en su publicación viral. Luego aclaró que las aves son sus mascotas: "Mis gallinas llegaron a mi granja porque en otro lugar no las podían tener y las iban a sacrificar, así que decidí recibirlas".

