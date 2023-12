Durísima predicción para el 2024 del astrólogo que vaticinó el triunfo de Javier Milei

Según el astrólogo, el panorama para el próximo año no pinta favorable para Argentina. Basándose en la posición de los astros, Sirius señaló que el 2024 será un tiempo complicado y desafiante para el país, indicando que no se vislumbran mejoras significativas. Se enfatiza que este periodo estará marcado por la persistencia de un tránsito planetario lento que no se alejará de posición hasta fines del 2025, augurando una estabilidad y posibles mejorías recién para esa etapa.