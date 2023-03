El accidente de Lali Espósito en medio de su concierto en la cancha de Vélez: se le escapó una lola

“¿Qué?¿Cómo? Realmente no sé qué decir, y hay que dejarme sin hablar. Muchísimas gracias por estar acá y llenar este Vélez. Gracias por hacer que por primera vez un argentino, una mujer de la música llene este estadio. Es un sueño increíble, no sé ni qué pasó hasta recién, no sé qué hice. Hoy si me permiten me voy a tomar mi tiempo para ‘saborear’ cada micro segundo de este concierto, que lo hemos preparado con mucho amor y con muchas ganas de que se lleven un concierto inolvidable, que sea un momento de sus vidas inolvidable, ya lo está siendo para mí y les deseo lo mismo a ustedes y se los voy a dar”, dijo Lali destacando ser la primer mujer argentina en llenar ese lugar.