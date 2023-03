El curioso encuentro de Lali Espósito y Peter Lanzani en Vélez: "¿Me firmás la remera?"

Lo cierto es que en las redes se viralizó un particular video donde se ve el encuentro que tuvieron Lali y su ex, Peter Lanzani.

El actor estuvo presente en el show de Lali en Vélez y se acercó a saludarla. Ambos fueron novios allá por 2013. Al verlo, Lali se mostró emocionada y se fundieron en un largo abrazo.

Después, con mucho humor, Peter le pidió a Lali un autógrafo en una remera con su imagen, como si fuera un fanático más.

“¿Me firmás la remera?”, le dijo él, a lo que ella entre risas estampó su firma en la prenda.

“Te amo, ¡es muy buena, boludo, esta...! ¿Es para vos?”, le dijo Lali sorprendida. “Y bueno, me la voy a quedar”, le respondió buena onda Lanzani.

Picante respuesta de Lali Espósito tras la feroz crítica de Maxi Trusso: "Para los preocupados por..."

De manera impensada en las últimas horas se dio una fuerte polémica por las declaraciones de Maxi Trusso donde cuestionó fuerte el trabajo musical de Lali Espósito.

El cantante lanzó tremendas declaraciones sobre el trabajo musical de la reconocida artista pop y aseguró que no le gustan los "giros melódicos" de los temas de su colega.

Fue en una entrevista con Radio One, FM103.7, donde Trusso señaló que no sigue la carrera de las nuevas generaciones por un motivo muy particular.

“De los nuevos no conozco a ninguno. No me gustan los giros melódicos, me parecen horribles. Todos giros melódicos malísimos. No hay uno que escuché y dije ‘qué buen giro’. No, ni uno”, sostuvo el cantante de 52 años.

Y reveló que dejó de hacer colaboraciones con otros cantantes porque sentía que "arruinaban" el resultado final con la insistencia en determinados "giros melódicos".

Y al ser consultado en particular por Lali Espósito, Maxi Trusso fue letal: “Escucho Lali Espósito, ¿Cómo esos giros tan feos? Más feos no había”, lanzó el referente de la música electrónica.

Luego de estas declaraciones, desde su cuenta de Twitter, Lali Espósito fue categórica y -sin dar nombres- respondió a quienes cuestionan las letras de sus temas.

"Para los preocupados por mis letras No teman!! El resto del disco habla de física cuántica, los últimos avances de la NASA y como impactó el dólar a 300! Aaaaahhhhhh se viene el disco de tu vida mi amol. Posta", expresó Lali.