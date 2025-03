El actor Mario Casas, figura de Netflix, está en Argentina: las imágenes de su paso por Buenos Aires.

Desde entonces, su carrera ha evolucionado significativamente. Casas dejó atrás su imagen de galán juvenil para demostrar su versatilidad en el cine con películas como Contratiempo, Hogar y El fotógrafo de Mauthausen. En 2020, recibió su primer Premio Goya por No matarás, consolidándose como uno de los actores más respetados de España.

Ahora, casi diez años después de su última visita, regresó a Buenos Aires en un contexto completamente diferente. No fue el rodaje de una película lo que lo trajo esta vez, sino su rol como embajador de los perfumes de Antonio Banderas.

A pesar del hermetismo que rodeó su visita, su presencia en las calles porteñas no pasó desapercibida. El jueves por la mañana, Casas protagonizó una sesión de fotos en lugares emblemáticos de la ciudad, lo que causó un revuelo entre los transeúntes.

Caminito y el Obelisco: la locura de los fans

La primera parada de la jornada fue Caminito, en el barrio de La Boca. Aunque la cita estaba prevista para las 10:30, el actor llegó con cierto retraso, pero su presencia generó un alboroto inmediato. Turistas y locales se acercaron para verlo de cerca, pedirle fotos y hasta invitarlo a bailar tango.

Vestido con un saco off white, sweater de hilo y pantalón de vestir, Casas posó para la campaña de la nueva fragancia que promociona. Durante la sesión, se sumó la actriz y modelo Stefi Roitman, quien le dio algunos consejos sobre qué hacer en Argentina.

Después de la sesión en La Boca, el equipo se trasladó al Obelisco, donde la grabación generó un auténtico caos en el tránsito. Mario Casas, vestido completamente de denim y mocasines de charol negros, tuvo que interrumpir varias veces la sesión de fotos debido a las bocinas de los automovilistas impacientes.

Los regalos que recibió Mario Casas

Aunque su visita fue breve, Mario Casas no se privó de disfrutar de la gastronomía local. Su debilidad fueron los alfajores, y no tardó en confesarlo. Otro de los obsequios que recibió fue un mate, aunque admitió que no sabe cómo prepararlo correctamente. Stefi Roitman se ofreció a enseñarle, y el actor prometió intentarlo en su próxima visita.

Por supuesto, tampoco faltó la camiseta de la Selección Argentina con su nombre y el número 10 estampado en la espalda, un detalle que agradeció con entusiasmo.

Un evento con estrellas argentinas

La visita de Mario Casas culminó con un evento exclusivo donde se encontró con diversas personalidades del espectáculo argentino, como Pampita Ardohain, Paula Chaves, Pedro Alfonso, Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Esteban Lamothe.

Este viernes, tras participar en el streaming de Olga y algunas entrevistas pautadas, Mario Casas tomará un vuelo de regreso a Madrid. Sin embargo, antes de despedirse dejó un enigma que mantiene a sus fans en vilo: “Va a haber una sorpresa dentro de muy poco, quizá en un mes”. ¿Se tratará de un nuevo proyecto en Argentina?